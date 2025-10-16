“Me desnudo en la última”: Aaron Mercury promete recrear el descuido de Sergio Mayer Mori en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

(Instagram)

Aarón Mercury. (LCDLFM)

A pocas semanas de haber brillado en La Casa de los Famosos México 3, el creador de contenido Aaron Mercury volvió a dar de qué hablar, esta vez por sus declaraciones sobre Sergio Mayer Mori, quien recientemente tuvo un ‘descuido’ en La granja VIP.

¿Qué dijo Aaron Mercury sobre Mayer Mori?

Durante un encuentro con la prensa, el influencer fue cuestionado sobre las comparaciones con el hijo de Bárbara Mori, quien actualmente participa en el reality de TV Azteca y recientemente generó tendencia tras desnudarse frente a las cámaras del reality.

Al ser consultado sobre el tema, Aaron reaccionó con humor y naturalidad:

“Ah, ¿sí? O sea, he visto un poquito sobre él. Pero ¿qué dicen? ¿De buena manera o mala (me comparan con él)?”, preguntó con una sonrisa.

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

Cuando los reporteros le explicaron que las comparaciones eran positivas y que ambos eran considerados “galanes”, Aarón respondió divertido:

“Ah, bien. Oye, gracias. Pues mira, lo que he visto de él, lo veo buena onda, así que bien (ríe)”.

Aaron Mercury sobre el “descuido” de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

El momento más comentado de la charla llegó cuando los reporteros le recordaron a Aarón que Mayer Mori se había desnudado en el reality de TV Azteca y Disney+, un episodio que se volvió viral por completo en redes sociales.

“¿Se desnudó?”, preguntó Aarón entre risas.

Los periodistas le dijeron que a él “le faltó contenido ahí”, es decir, hacer algo similar cuando estaba en La Casa de los Famosos.

Y fue entonces cuando Mercury, entre bromas, lanzó una promesa que encendió las cámaras:

El ensayo de la pareja de baile fue aplaudido por sus seguidores (X/programa_hoy)

“En Las Estrellas Bailan en Hoy... oye, me desnudo en la última. Sí”, dijo con tono divertido.

El influencer reconoció que se encuentra en un momento muy positivo y agradeció la respuesta del público tras su participación en realitys recientes:

“El recibimiento ha sido increíble. Desde que inicié en el medio nunca había visto tanto amor, honestamente. O sea, había visto amor, pero combinado también con tiradera y así. Pero ahorita está muy lindo, la verdad”.

Aarón agregó que disfruta mucho su experiencia en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compite junto a Brigitte Bozzo, ex participante de temporadas anteriores:

(La Casa de los Famosos México)

“Ha estado denso, porque tengo a Brigitte, que ya participó en otras temporadas. Estoy muy feliz porque ella me ha enseñado bastante y me sigue instruyendo. Siento que hemos tenido buena química y nos está yendo bien”.

El “descuido” de Sergio Mayer Mori que causó revuelo en redes

Durante la primera semana de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori fue captado despojándose por completo de su ropa frente a las cámaras del reality. La escena, que se transmitió en la señal 24/7, se volvió viral de inmediato y generó toda clase de memes y comentarios.

Usuarios en redes sociales señalaron que el cantante “olvidó la presencia de las cámaras” y “se quitó todo sin dejar nada a la imaginación”, mientras otros consideraron que podría tratarse de una estrategia para mantener la atención sobre su participación.

El momento fue tan comentado que incluso llegó a Ventaneando, donde Pedro Sola reaccionó con humor al respecto y dijo: “Le hizo a un ladito la espuma y oh my god, qué tal el Sergito Mayer. Es muy guapo el muchacho”.