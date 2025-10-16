México

“Me desnudo en la última”: Aaron Mercury promete recrear el descuido de Sergio Mayer Mori en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)
Aarón Mercury. (LCDLFM)
Aarón Mercury. (LCDLFM)

A pocas semanas de haber brillado en La Casa de los Famosos México 3, el creador de contenido Aaron Mercury volvió a dar de qué hablar, esta vez por sus declaraciones sobre Sergio Mayer Mori, quien recientemente tuvo un ‘descuido’ en La granja VIP.

¿Qué dijo Aaron Mercury sobre Mayer Mori?

Durante un encuentro con la prensa, el influencer fue cuestionado sobre las comparaciones con el hijo de Bárbara Mori, quien actualmente participa en el reality de TV Azteca y recientemente generó tendencia tras desnudarse frente a las cámaras del reality.

Al ser consultado sobre el tema, Aaron reaccionó con humor y naturalidad:

“Ah, ¿sí? O sea, he visto un poquito sobre él. Pero ¿qué dicen? ¿De buena manera o mala (me comparan con él)?”, preguntó con una sonrisa.

Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

Cuando los reporteros le explicaron que las comparaciones eran positivas y que ambos eran considerados “galanes”, Aarón respondió divertido:

“Ah, bien. Oye, gracias. Pues mira, lo que he visto de él, lo veo buena onda, así que bien (ríe)”.

Aaron Mercury sobre el “descuido” de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

El momento más comentado de la charla llegó cuando los reporteros le recordaron a Aarón que Mayer Mori se había desnudado en el reality de TV Azteca y Disney+, un episodio que se volvió viral por completo en redes sociales.

“¿Se desnudó?”, preguntó Aarón entre risas.

Los periodistas le dijeron que a él “le faltó contenido ahí”, es decir, hacer algo similar cuando estaba en La Casa de los Famosos.

Y fue entonces cuando Mercury, entre bromas, lanzó una promesa que encendió las cámaras:

El ensayo de la pareja
El ensayo de la pareja de baile fue aplaudido por sus seguidores (X/programa_hoy)

“En Las Estrellas Bailan en Hoy... oye, me desnudo en la última. Sí”, dijo con tono divertido.

El influencer reconoció que se encuentra en un momento muy positivo y agradeció la respuesta del público tras su participación en realitys recientes:

“El recibimiento ha sido increíble. Desde que inicié en el medio nunca había visto tanto amor, honestamente. O sea, había visto amor, pero combinado también con tiradera y así. Pero ahorita está muy lindo, la verdad”.

Aarón agregó que disfruta mucho su experiencia en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compite junto a Brigitte Bozzo, ex participante de temporadas anteriores:

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

“Ha estado denso, porque tengo a Brigitte, que ya participó en otras temporadas. Estoy muy feliz porque ella me ha enseñado bastante y me sigue instruyendo. Siento que hemos tenido buena química y nos está yendo bien”.

El “descuido” de Sergio Mayer Mori que causó revuelo en redes

Durante la primera semana de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori fue captado despojándose por completo de su ropa frente a las cámaras del reality. La escena, que se transmitió en la señal 24/7, se volvió viral de inmediato y generó toda clase de memes y comentarios.

Usuarios en redes sociales señalaron que el cantante “olvidó la presencia de las cámaras” y “se quitó todo sin dejar nada a la imaginación”, mientras otros consideraron que podría tratarse de una estrategia para mantener la atención sobre su participación.

El momento fue tan comentado que incluso llegó a Ventaneando, donde Pedro Sola reaccionó con humor al respecto y dijo: “Le hizo a un ladito la espuma y oh my god, qué tal el Sergito Mayer. Es muy guapo el muchacho”.

Temas Relacionados

Aaron MercurySergio Mayer MoriLas Estrellas Bailan en HoyLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ley 73 del IMSS: a quién puedes registrar para aumentar el monto de tu pensión en 2025

En 2025, los pensionados pueden incrementar su pensión mensual de forma legal y gratuita

Ley 73 del IMSS: a

La mañanera de hoy 16 de octubre | Empresas refresqueras propusieron reducir el azúcar en las bebidas en el corto plazo: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 16

Acusan a Ángela Aguilar de promover presunta violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

El proceso legal que enfrentan los artistas por la custodia y pensión de su hija derivó en una guerra de declaraciones y acusaciones

Acusan a Ángela Aguilar de

Restaurante “El Atracadero” se desprende del malecón de Tuxpan y es hallado 573 kilómetros mar adentro

Luego de recorrer el litoral veracruzano tras las inundaciones del río Tuxpan, la estructura fue asegurada en Alvarado para evitar riesgos en la navegación

Restaurante “El Atracadero” se desprende

Escoltas del abogado David Cohen declaran tras homicidio en Ciudad Judicial; aseguran no haberse dado cuenta que lo vigilaban

Los escoltas aseguraron que el abogado no había comentado nada sobre amenazas o advertencias

Escoltas del abogado David Cohen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Instalaciones de la Fiscalía de

Instalaciones de la Fiscalía de Baja California han sido atacadas tres veces en menos de un mes

Caen 11 personas con armas largas, droga y vehículos robados tras operativos coordinados en Zacatecas

¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana y quiénes estarían detrás? La fiscal responde

Videos del ataque contra la Fiscalía en Tijuana: así fueron las explosiones

Ataque con explosivos contra FGE en Playas de Tijuana: abren investigación por delito de terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Ángela Aguilar de

Acusan a Ángela Aguilar de promover presunta violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

Piden la salida de Adal Ramones de La Granja VIP tras la primera gala de nominación por este grave error

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola Diez rompe en llanto

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por presunta falsedad de declaraciones

“Usa el bienestar de su hija para manipular”: Acusan a Nodal de ejercer violencia vicaria contra Cazzu tras comunicado

DEPORTES

Maravilla Martínez respalda a Martinoli

Maravilla Martínez respalda a Martinoli y explica por qué Argentina supera a México en futbol: “Pateas una piedra y salen futbolistas”

Santiago Fernández culpa a Christian Martinoli por burlarse de su error en el Preolímpico 2008: ”No midió el daño que causó”

Selección Mexicana: cuándo, dónde y cómo adquirir el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026

América Femenil remonta al Atlas con doblete histórico de Kiana Palacios en el Jalisco

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”