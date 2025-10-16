México

La Granja VIP: Eleazar Gómez enfurece tras ser nominado y arremete contra sus compañeros

El actor se mostró nervioso y molesto al ser uno de los famosos que podría salir del reality

Por Cinthia Salvador

El actor se molestó tras
El actor se molestó tras ser uno de los 4 nominados en el reality.

El ambiente en La Granja VIP se tensó tras la Asamblea del miércoles 15 de octubre, donde Eleazar Gómez se convirtió en la figura central de la polémica luego de recibir cinco votos en contra por parte de sus compañeros. El hecho que detonó esta decisión fue la acusación de trampa por parte de Gómez en una de las dinámicas del reality, lo que lo posicionó como el participante con más nominaciones y lo dejó en riesgo de abandonar la competencia.

Durante la Asamblea, César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel señalaron públicamente al actor y cantante mexicano. Los participantes argumentaron que la desconfianza surgió muy pronto a raíz de la conducta de Gómez y no solo por el incidente reciente. Varios expusieron que su historial fuera del reality también influyó en la decisión.

De acuerdo a lo encontrado en las cámaras de La Granja VIP, los concursantes expresaron que el antecedente de Eleazar Gómez pesa en la convivencia interna.

El actor también fue señalado
El actor también fue señalado por hacer trampa durante la prueba del capataz.

Tras conocer su nominación, Eleazar Gómez comentó con evidente nerviosismo la percepción adversa en su entorno. “Yo sabía que varias mujeres me iban a nominar por mi fama. Tengo mucha fuerza afuera, entonces si no me salvo voy a tener que confiar en que mis fans me salven”, afirmó el artista.

En conversación directa con “El Patrón”, Gómez subrayó las diferencias entre él y otros nominados, como Manola. “Ponle tú, que vamos a ser Manola y yo, la neta no creo que me gane allá afuera en popularidad, no es por ser mamón. A ella la quieren mantener porque la hace de p**d*“, declaró el actor. Estas expresiones generaron reacción entre la audiencia y en redes sociales, donde se denunció que Gómez habría descalificado a sus compañeros y habría utilizado comentarios referidos a la orientación sexual de César Doroteo.

Asimismo, el actor mencionó que la relación con otros integrantes del reality cambió tras la Asamblea. “Sandy ya me la puso más fácil porque si me había llevado chido con ella... y se puede malinterpretar, pero ahorita después de esto, la voy a tratar de evitar más”, aseguró Gómez respecto a Sandra Itzel.

Eleazar enfureció tras convertirse en
Eleazar enfureció tras convertirse en uno de los nominados.

La situación de Eleazar Gómez permanece incierta, al depender de la votación pública para definir si continúa o termina su participación en La Granja VIP. El desarrollo de los hechos mantiene la atención sobre el reality y su capacidad para abordar conflictos entre personajes mediáticos de alto perfil.

Quiénes son los nominados de la primera semana en La Granja VIP

  • César Doroteo
  • Alfredo Adame
  • Eleazar Gómez
  • La Bea

