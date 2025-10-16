México

La Bea enfrenta la primera nominación en La Granja VIP: internautas reaccionan indignados

Tras la primera Asamblea de nominación, el ambiente se tensó dentro del reality

Por Cinthia Salvador

Tras la primera Asamblea de
Tras la primera Asamblea de nominación, el ambiente se tensó dentro del reality.

La nominación de La Bea durante la primera semana de La Granja VIP generó una ola de reacciones entre los habitantes y dividió a la audiencia en redes sociales. La influencer y comediante mexicana, conocida por su carisma y espontaneidad, se convirtió en protagonista tras la primera Asamblea de nominaciones del reality, evento que marcó un cambio en la dinámica del programa.

Durante la noche del miércoles 15 de octubre, los participantes de La Granja VIP se reunieron en la Asamblea para definir a los primeros nominados. La expectativa inicial señalaba a Manola Díez y Eleazar Gómez como posibles elegidos. Sin embargo, la votación tomó otro rumbo y situó a La Bea y Eleazar Gómez en la zona de riesgo. Esta decisión sorprendió tanto a la audiencia como a los propios habitantes del programa, y fue interpretada por varios seguidores como señal de un posible acuerdo entre concursantes para debilitar a una de las figuras más populares.

Los compañeros de La Bea
Los compañeros de La Bea más cercanos a ella, reaccionaron ante su nominación. (Azteca)

El proceso de nominación reveló alianzas inesperadas y generó sentimientos de desconfianza entre los participantes. Kike Mayagoitia, Jawy Méndez, “El Patrón” y Eleazar Gómez figuraron entre quienes propusieron directamente a La Bea. Esta acción encendió el debate en plataformas digitales y llevó a fans a manifestarse con mensajes de apoyo, críticas y acusaciones de “complot”.

Las voces en el interior de la casa tampoco se hicieron esperar. “Está cañón, ella sí quedó muy mal porque siempre se partió la madre”, expresó Sandra Itzel, mientras que César Doroteo validó esta postura y se mostró inconforme con la operación que marginó a su compañera.

Se está partiendo la madre y lo que le decían: ‘Es que no te conozco’. Yo si le he visto las ganas de conocer a todos y la manera en que dicen: ‘ahorita no’. Entonces no le digas eso, mi niña lo ha estado intentando”, aseguró el influencer.

La mayoría de los famosos
La mayoría de los famosos que nominaron a la comediante argumentaron no conocerla.(Captura de pantalla YouTube)

A la par, otros nominados buscaron movilizar a sus seguidores. Eleazar Gómez solicitó audiencia a su favor y manifestó su deseo de continuidad en la competencia. Alfredo Adame y Manola Díez enfocaron sus mensajes en pedir apoyo para sus propios aliados dentro de la casa y criticaron el rumbo que tomó la votación. En sus declaraciones frente a cámara, Adame instó: “A darle duro, gracias por el apoyo, voten, voten, voten por La Bea y César Doroteo”.

La jornada posterior a la Asamblea estuvo marcada por la formación de pequeños grupos que analizaron lo ocurrido. Las nominaciones provocaron rupturas, malestar y un ambiente de tensión evidente al interior de la casa de La Granja VIP. La decisión de exponer a La Bea al riesgo de eliminación generó incertidumbre sobre la estabilidad de futuras alianzas y dejó ver que la confianza entre concursantes aún es frágil.

La Granja VIPLa BeaTV Aztecamexico-entretenimiento

