México

INAPAM sorprende a sus adscritos con nuevo beneficio, ¡Conócelo!

La medida busca mitigar el impacto del reciente aumento en el costo del pasaje y garantizar una movilidad accesible para este sector vulnerable

Por Eduardo Marsan

La tarjeta del Instituto Nacional
La tarjeta del Instituto Nacional Para las Personas Mayores busca fomentar el turismo y la recreación entre este segmento de la población (Crédito: Gobierno de México)

A partir del 15 de octubre de 2025, las personas adultas mayores del Estado de México con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrán acceder a un nuevo descuento en la tarifa del transporte público, como parte de las medidas sociales impulsadas por el gobierno estatal para apoyar a este sector.

Tarifa preferencial

Con esta medida, los beneficiarios del INAPAM pagarán 12 pesos por viaje en lugar de la tarifa general de 14 pesos que comenzó a aplicarse en el sistema de transporte concesionado. El descuento busca compensar el reciente aumento de precios en el pasaje y garantizar que las personas mayores conserven su derecho a una movilidad accesible.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán mostrar su credencial INAPAM al momento de abordar la unidad. Los operadores están obligados a respetar la tarifa reducida y exhibir de forma visible los nuevos costos aprobados, ya sea mediante carteles o códigos QR, con el fin de evitar abusos o cobros indebidos.

Nueva tarifa en el transporte
Nueva tarifa en el transporte del Estado de México beneficiará a adscritos del INAPAM

Ayuda VS aumento

El nuevo esquema tarifario establece 14 pesos para los primeros cinco kilómetros recorridos y un costo adicional de 25 centavos por kilómetro extra. En las rutas mixtas del sur del estado, la tarifa base será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros.

El incremento responde, según autoridades de movilidad, a la necesidad de mantener la operación del transporte concesionado ante el alza de combustibles, refacciones y mantenimiento de unidades. Sin embargo, el ajuste generó inconformidad entre los usuarios, quienes consideraron que el aumento representa un golpe directo al gasto cotidiano.

Beneficios adicionales

Además del descuento para adultos mayores, se mantendrán los apoyos ya vigentes para personas con discapacidad y estudiantes, así como la gratuidad para niños menores de cinco años que ocupen los asientos destinados a ellos.

El gobierno estatal informó que implementará operativos de supervisión para verificar que las tarifas se apliquen correctamente en las distintas rutas y que se respeten los descuentos establecidos. En caso de incumplimiento, los concesionarios podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas.

Impacto social

La medida representa un alivio parcial para los adultos mayores que utilizan diariamente dicho medio para trasladarse a sus actividades o citas médicas. Sin embargo, organizaciones ciudadanas y usuarios señalaron que el aumento generalizado sigue afectando a la economía familiar, especialmente en zonas donde el transporte es la única vía de conexión hacia los centros laborales y de servicios.

A pesar de las críticas, el nuevo beneficio del INAPAM se considera un paso hacia la equidad en el acceso a la movilidad, en un contexto donde los costos del transporte siguen en ascenso y los grupos vulnerables demandan una mayor protección económica.

