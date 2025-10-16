México

Ebrard planea viajar a EEUU para finiquitar el tema de las barreras comerciales: “Ya están todas saldadas”

El secretario prevé estar en Washington para cerrar los últimos puntos pendientes con Estados Unidos

Por Alexa Cirel

Guardar
Marcelo Ebrard busca viajar a
Marcelo Ebrard busca viajar a Washington para una mejor relación con EEUU (Gobierno de México)

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, manifestó que la mayoría de los asuntos que Estados Unidos catalogaba como “barreras comerciales” ya fueron atendidos.

“Ya todas están saldadas, no hay ningún problema”, afirmó, al subrayar que las relaciones con Washington atraviesan un momento de estabilidad y diálogo.

El secretario manifestó sus probabilidades de viajar a Estados Unidos para finiquitar los planteamientos que aún permanecen sobre la mesa y revisar los acuerdos alcanzados en materia económica.

Ebrard presentó los avances del Plan México y las consultas del T-MEC, destacando la inversión extranjera récord, el crecimiento exportador y la fortaleza de la estrategia económica nacional.

Tratado de Libre Comercio de
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El funcionario también aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va a sobrevivir” tras la revisión programada para 2026.

“Ese escenario habría significado un adiós al T-MEC, pero hoy la relación es otra”, sostuvo Ebrard, al señalar que México participa activamente en las consultas previas a la revisión del acuerdo. “Pasamos de un extremo al otro: de la amenaza a la cooperación”, enfatizó.

El secretario descartó cualquier riesgo de cancelación del T-MEC y aseguró que la relación con Estados Unidos se mantiene estable. “No existe ese riesgo. Si Estados Unidos buscara cancelar el tratado, no estaríamos en un proceso común”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard crean estrategias para la relación entre México y EEUU. REUTERS/Henry Romero

Ebrard explicó que, aunque en enero pasado existían “dudas fundadas” sobre la permanencia del acuerdo, las consultas y el diálogo con los socios comerciales han fortalecido la estabilidad del pacto y consolidado la cooperación entre los tres países.

Con este viaje, el secretario de Economía busca dar por cerradas las fricciones comerciales y reforzar la confianza entre ambos gobiernos, en un contexto donde la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intenta proyectar estabilidad económica y diplomática frente a su principal socio comercial.

Diálogo entre México y EEUU

Tras la reunión entre Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima reunión bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos se llevará a cabo en territorio mexicano.

Juan Ramón de la Fuente,
Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, junto a Mario Rubio, secretario de Estado de EEUU | Secretaría de Relaciones Exteriores

De la Fuente calificó su encuentro con Rubio como “muy amable y cordial” y señaló que será él quien dé a conocer las fechas concretas para la reunión de seguridad, que busca reforzar los compromisos bilaterales en migración, combate al crimen y cooperación económica.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardEEUUmexico-noticias

Más Noticias

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Los hechos ocurrieron en cuatro puntos del municipio de Cajeme

Jornada violenta en Sonora deja

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cómo saber cuándo inicia mi capacitación laboral?

El programa va dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Recuerdan filtración de llamada telefónica entre Sergio Mayer Mori y su ex Natalia Subtil

El integrante de “La Granja” sigue dando de qué hablar

Recuerdan filtración de llamada telefónica

Diputados discuten impuestos saludables, oposición señala una carga excesiva para el contribuyente

Aunque autoridades sanitarias y legisladores destacan que el objetivo es reducir el consumo de bebidas azucaradas se desconoce si ese recaudo se destinará a la salud

Diputados discuten impuestos saludables, oposición

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Lolita Cortés revela su nombre real

La Granja VIP en vivo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Sonora deja

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

ENTRETENIMIENTO

Recuerdan filtración de llamada telefónica

Recuerdan filtración de llamada telefónica entre Sergio Mayer Mori y su ex Natalia Subtil

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

DEPORTES

Chivas retira jersey de Omar

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Este es el jugador ex campeón con Cruz Azul que fue atacado y recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe