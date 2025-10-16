México

Dólar mantiene su precio estable en México al cierre de este jueves 16 de octubre

La moneda nacional logró recuperarse del crecimiento del billete verde en las últimas horas del mercado de divisas

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,44 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,11% comparado con los 18,46 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,23%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene una disminución del 8,62%.

La estabilidad del peso refleja una combinación de resiliencia local y alivio externo, en un contexto donde los datos económicos mixtos de Estados Unidos y Europa moderaron las expectativas de endurecimiento monetario por parte de los principales bancos centrales.

“El peso mexicano cerró la jornada con un comportamiento firme pero aún vulnerable. Si bien el entorno global más moderado y la continuidad en el diálogo comercial con Estados Unidos apoyan la estabilidad del tipo de cambio, los riesgos internos, particularmente el aumento del déficit y la posible percepción de menor independencia institucional, podrían limitar nuevas ganancias”, explicó Felipe Mendoza analista de mercados financieros de ATFX Latam.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,82%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,16%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

El principal indicador de la

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuál será el impacto del

La Granja VIP en vivo:

Checo Pérez podría asistir al

