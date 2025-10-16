Conductores de Ventaneando critican concierto de Cazzu en CDMX: “Sale medio encuerada y se cachondea”

Pati Chapoy demeritó la carrera de Cazzu, asegurando que su éxito se debe a Nodal. (Captura de pantalla/CUARTOSCURoO)

La visita de Cazzu a México con su gira Latinaje en Vivo está dando mucho de qué hablar y, como era de esperarse, se convirtió en tema central de análisis en Ventaneando.

Y es que el programa de espectáculos dedicó gran parte de su emisión a revisar el concierto que la cantante argentina ofreció en el Auditorio Nacional, resaltando cuestionamientos sobre su propuesta escénica y la respuesta del público mexicano.

Durante la emisión de este miércoles, Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Pedro Sola lanzaron comentarios espinosos sobre su actitud con el público, la forma de hacer su show, los looks que portó e incluso demeritando a sus fans al asegurar que son adolescentes o mujeres jóvenes.

¿Qué dijeron de Cazzu?

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Pati Chapoy abrió el tema compartiendo comentarios que había recibido sobre la función: “Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?”.

Ante la pregunta, Mónica Castañeda intervino para confirmar la percepción. Aunque reconoció que sí tuvo un recinto lleno, dijo que no podía llamarle un sold out porque había visto algunas butacas vacías. “En un lugar de diez mil”, subrayó Pedo Sola.

La conversación se centró en la estructura del show: “Para mí, se tarda mucho en saludar a la audiencia. Hasta el tercer acto en saludar”, añadió Castañeda, describiendo un formato en cuatro actos, con cambios de vestuario y una progresión que iba del tango al trap y la cumbia.

El desempeño vocal de Cazzu también generó opiniones. Sola comentó: “Pero canta bonito”, a lo que Castañeda matizó: “Canta bien, digamos. No bonito, canta bien.”

Cazzu en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla)

Enseguida, Castañeda comparó el perfil de la audiencia con la de su expareja, demeritando a las fans de la argentina: “Es un público totalmente diferente al que tiene Christian Nodal... Muchísimas jovencitas que tratan de emularla en su forma de vestir, en su forma de ser. Para mi gusto, es mucho más adolescente que lo que tiene Christian Nodal como público”.

En el cierre, Sola recalcó que a la gente le había gustado el show, a lo que su compañera se limitó a decir que era un espectáculo “cumplidor”, asegurando que no ocurrió “nada extraordinario”.

En la cápsula sobre el show también se resaltó que Cazzu tardó en dirigirse al público y no saludó hasta el tercer acto, generando percepción de poca conexión con la audiencia al inicio; se hizo mención de problemas técnicos y que la artista abandonó el Auditorio Nacional por una salida alterna, evitando el contacto directo con la prensa y los fanáticos en la salida principal.

Pati Chapoy demerita a Cazzu y defiende a Nodal

Pati Chapoy, Ventaneando. (Captura de pantalla)

En la parte final de la crítica, tras leer el comunicado oficial del abogado de Christian Nodal —quien negó versiones sobre una supuesta falta de cumplimiento de sus obligaciones familiares y rechazó el uso de información confidencial en la disputa con la cantante— Pati Chapoy enfatizó su desacuerdo con la manera en que la artista argentina ha abordado los temas personales en el espacio público.

Chapoy sugirió que gran parte del actual éxito de Cazzu en México se debe al uso constante de referencias a su relación y separación con Nodal, así como la polémica que se ha generado en torno a la custodia y bienestar de su hija.

“Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito. Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo. Sí. Y debería de hacer un alto y darse cuenta que no vale la pena, que la única que está perjudicando es a su hija”, expresó la presentadora ante cámaras.