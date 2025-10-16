México

Clima del 16 de octubre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 16 de octubre

El frente frío núm. 7 se desplazará sobre el noroeste mexicano, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento en la región, así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Se prevé que, al finalizar el día, la vaguada en altura continúe con su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar a México. Canales de baja presión sobre el oriente y occidente del país, una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por el oriente, centro y noreste mexicano, además de divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas. Asimismo, el ingreso de humedad procedente de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano, generarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país, con puntuales intensas en Chiapas. A su vez, el ingreso de humedad del mar Caribe en combinación con divergencia en altura, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Miércoles 15 de octubre:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (oriente y costa), Guerrero (occidente), Oaxaca (norte), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur) y Campeche (occidente). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y centro), Tamaulipas (sur y costa), San Luis Potosí (oriente), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Morelos (norte). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 75 km/h: costas de Oaxaca (este) y Chiapas (oeste). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Durango (oeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte y este). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Cazzu manda poderoso mensaje tras comunicado de Christian Nodal: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

La cantante argentina expresó su postura durante el segundo concierto en el Auditorio Nacional

Cazzu manda poderoso mensaje tras

Fallece estudiante al interior de una secundaria en Iztapalapa

La comunidad educativa y familiares reciben acompañamiento tras el deceso de un alumno por una presunta cardiopatía

Fallece estudiante al interior de

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la primera semana

Cuatro granjeros están en la cuerda floja y podrían convertirse en el primer eliminado el próximo domingo

La Granja VIP: Quiénes son

Quién es Richard Millán, el alcalde de Elota que fue atacado a balazos

El atentado contra la comitiva de Richard Millán ocurrió poco después de que el alcalde regresara de una reunión en Culiacán con el secretario General de Gobierno

Quién es Richard Millán, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

Cazzu manda poderoso mensaje tras

Cazzu manda poderoso mensaje tras comunicado de Christian Nodal: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la primera semana

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

Abuela de Aldo de Nigris revela que la buscan para La Casa de los Famosos y le ofrecen dólares

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central