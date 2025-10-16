Cazzu habría tomado drástica decisión relacionada con Inti ante comunicado de Christian Nodal

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

La controversia en torno a la custodia y manutención de la hija de Cazzu y Christian Nodal ha dado un giro inesperado en medio de la gira Latinaje en Vivo de la intérprete argentina.

de acuerdo con información difundida por el presentador Javier Ceriani en su canal de YouTube este 15 de octubre, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, ya habría sido informada del comunicado emitido por el equipo legal de Nodal.

Cabe recordar que el representante legal del sonorense, el abogado César Muñoz, emitió un comunicado en el que refutó la versión de Cazzu sobre la supuesta negativa de permisos para que su hija viajara fuera de Argentina.

(IG: starmediaconsulting)

“Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se afirma en el documento.

Inti se reuniría con los papás de Christian Nodal tras postura legal del cantante

De acuerdo con el periodista argentino, la madre de la artista y su nieta se trasladaron hacia Guadalajara la tarde de estre 15 de octubre. Según sus declaraciones, la determinación de que Mariana Quiroz y Inti se mudaran a la residencia de Jaime González y Cristy Nodal, padres de Nodal, se tomó tras una serie de conflictos, amenazas y la creciente polémica mediática.

“Se ha tomado la determinación, después de tantos problemas, tantas amenazas de Nodal y de tanto revuelo que se armó que la mamá de Julieta, junto con la niña Inti, se van a vivir a la casa de los papás de Jaime González y Cristy Nodal, los padres de Nodal”, reveló.

(IG: @cristy_nodal // @cazzu)

La información surge tras la difusión de un comunicado legal en el que el cantante de regional mexicano desmiente públicamente las afirmaciones previas de su expareja sobre supuestas restricciones para que su hija saliera de Argentina y sobre el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

En el mismo documento, se sostiene que el cantante ha cumplido “de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, aportando incluso “mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”. Asimismo, precisa que las sumas entregadas ascienden a “múltiples millones de pesos mexicanos”, respaldadas con comprobantes oficiales.

Pese a los dimes y diretes que circulan sobre la relación que tiene la ex pareja en relación a su primogénita, ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente desde la llegada de la cantante argentina a la Ciudad de México con motivo de dos conciertos en la capital del país.