Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué es lo que sigue si me registré en octubre?

El programa abrió una convocatoria del 15 de septiembre al 5 de octubre

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 que tiene el objetivo de ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe indicar que en su primera etapa la beca se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria a través de un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral, además, cada padre de familia que tiene a más de un estudiante inscrito recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina.

¿Qué sigue si me registre a la Beca Rita Cetina en octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) hizo un llamado a través de sus redes sociales para que los tutores o padres de familia que registraron a sus hijos en el periodo de registros pasado se mantengan pendientes de los canales oficiales y así sepan qué sigue.

“Si ya registré a mis hijas e hijos de secundaria a la Beca Rita Cetina, ¿Qué sigue? Mantente al pendiente de nuestros canales oficiales para que sepas cuál es el siguiente paso en este proceso", indicó la dependencia.

Cabe recordar que el último periodo de registros a la beca se llevó a cabo del 15 de septiembre al 5 de octubre para que más alumnos de secundaria se pudieran incorporar.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Cabe recordar que el último periodo de registros a la beca se llevó a cabo del 15 de septiembre al 5 de octubre para que más alumnos de secundaria se pudieran incorporar

¿Cuántos pagos de la Beca Rita Cetina faltan en lo que resta del año?

Actualmente se continúa la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Esta inició el pasado 6 de octubre y terminará el próximo viernes 17 del mismo mes. Con esto, a los beneficiarios solamente les faltaría por recibir un último recurso en lo que va del año que será en diciembre.

Pagos de la Beca Rita Cetina

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (Se sigue entregando)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)

