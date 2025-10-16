México

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó la detención de 723 personas pertenecientes al crimen organizado

Por Carlos Salas

Tras nueve meses de gobierno, el mandato de Clara Brugada desarticuló a 30 células delictivas y detuvo a más de 700 personas pertenecientes al crimen organizado. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que tras nueve meses de gobierno, los agentes de seguridad han detenido a 723 integrantes del crimen organizado.

Asimismo, detalló que 30 células delictivas fueron desarticuladas en la capital mexicana.

De acuerdo con el titular de la SSC, del total de personas detenidas, 38 presuntos delincuentes eran considerados objetivos prioritarios en CDMX. Según el informe de Vázquez Camacho, las células delictivas que más se vieron afectadas con dichos arrestos fueron la Unión Tepito, Los Tanzanios y el Cártel de Tláhuac.

Gobierno de México combate la extorsión tras alza delictiva en 2025

Otro de los avances que se presentaron en la conferencia de prensa, fue la detención de 227 personas relacionadas con el delito de extorsión en la capital mexicana.

El titular de la SSC
El titular de la SSC informó la detención de 227 personas relacionadas con el delito de extorsión en la capital mexicana. REUTERS/Henry Romero

Según Vázquez Camacho, la extorsión tuvo un incremento del 65.9% respecto al 2024, sin embargo con las detenciones confirmadas, se espera que este delito tenga una disminución en los próximos meses.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión, las autoridades incautaron diversas cantidades de dosis de droga, armas de fuego y teléfonos celulares, mismos que podrían dar más indicios sobre el modus operandi de los grupos criminales.

Autoridades reportan menos caos de feminicidio y más detenciones por este delito

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan, informó que los casos de feminicidio disminuyeron en 36.5% acorde al año pasado, así como el aumento de detenidos y judicializados por este delito, presentando un aumento del 23.6% en comparación del 2024.

La Fiscal General de Justicia
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan, informó que los casos de feminicidio disminuyeron en 36.5%. (Foto: Gobierno de México)

Asimismo, la fiscal declaró que en la capital se han registrado menos delitos y más órdenes de aprehensión cumplidas, reportando más de mil casos cumplimentados desde el inicio del sexenio de la mandataria Claudia Sheinbaum.

Asambleas Ciudadanas por la Paz y la Seguridad

Finalmente, el equipo de seguridad de la CDMX informó que hasta la fecha, más de 10 mil personas participaron en las 209 Asambleas Ciudadanas por la Paz y la Seguridad llevadas a cabo durante el mes de septiembre.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las reuniones procuran dar seguimiento a la atención ciudadana de las diferentes alcaldías así como fortalecer la seguridad capitalina con la implementación de programas coordinados entre los civiles y agentes de seguridad.

