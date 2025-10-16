Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

Usuarios aseguran Adrián Marcelo recuerda a Gala Montes por Manola Díez. Crédito: La Granja VIP - IG, Adrián Marcelo

El comportamiento de Manola Díez en La granja VIP ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues a pocos días del estreno del reality de TV Azteca, la actriz se ha visto envuelta en múltiples conflictos con sus compañeros.

Desde que arrancó la competencia, Díez se ha caracterizado por enfrentamientos con varios integrantes del programa. El primer altercado se produjo con Carolina Ross, a quien le reclamó por supuestos gestos despectivos realizados a sus espaldas.

Posteriormente, acusó a Kike Mayagoitia de ser un “mal amigo” por no intervenir para evitar que ella fuera designada como peón. Ahí no quedo todo, también tuvo una disputa con Omahli por una pala y, más adelante, protagonizó una pelea con a Alfredo Adame y La Bea.

Adrián Marcelo reacciona a la actitud de Manola Díez en La Granja VIP

En medio de los conflictos que ha vivido la actriz en los pocos días que lleva en La Granja VIP. Adrián Marcelo, ex habitante de La Casa de los Famosos México, emitió comentarios que han avivado la controversia, al calificar a Díez de “falsa” y sugerir que su presencia en el reality será una “delicia para el televidente”.

“Manola Diez es todo lo que un reality necesita para triunfar: una falsa empoderada con problemas de salud mental”, escribió en regiomontano en su cuenta personal de X.

La opinión del creador de contenido sobre la participación de Díez no pasó desapercibida, pues numerosos usuarios interpretaran sus palabras como una comparación indirecta con Gala Montes. Aunque Marcelo no mencionó explícitamente el nombre de la actriz, la referencia resultó evidente para muchos, dado el historial de enfrentamientos entre ambos en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024.

Manola Díez se disculpa públicamente por su actitud en La Granja VIP

En medio de estas controversias, Manola Díez ofreció una disculpa pública por su “problemática actitud”, atribuyendo su comportamiento a la inestabilidad emocional derivada de un accidente sufrido por su hijo.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito. A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, expresó la actriz.