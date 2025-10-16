México

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

El ex habitante de La Casa de los Famosos ha utilizado sus redes sociales para compartir su postura sobre el nuevo reality de TV Azteca

Guardar
Usuarios aseguran Adrián Marcelo recuerda
Usuarios aseguran Adrián Marcelo recuerda a Gala Montes por Manola Díez. Crédito: La Granja VIP - IG, Adrián Marcelo

El comportamiento de Manola Díez en La granja VIP ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues a pocos días del estreno del reality de TV Azteca, la actriz se ha visto envuelta en múltiples conflictos con sus compañeros.

Desde que arrancó la competencia, Díez se ha caracterizado por enfrentamientos con varios integrantes del programa. El primer altercado se produjo con Carolina Ross, a quien le reclamó por supuestos gestos despectivos realizados a sus espaldas.

Posteriormente, acusó a Kike Mayagoitia de ser un “mal amigo” por no intervenir para evitar que ella fuera designada como peón. Ahí no quedo todo, también tuvo una disputa con Omahli por una pala y, más adelante, protagonizó una pelea con a Alfredo Adame y La Bea.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Adrián Marcelo reacciona a la actitud de Manola Díez en La Granja VIP

En medio de los conflictos que ha vivido la actriz en los pocos días que lleva en La Granja VIP. Adrián Marcelo, ex habitante de La Casa de los Famosos México, emitió comentarios que han avivado la controversia, al calificar a Díez de “falsa” y sugerir que su presencia en el reality será una “delicia para el televidente”.

“Manola Diez es todo lo que un reality necesita para triunfar: una falsa empoderada con problemas de salud mental”, escribió en regiomontano en su cuenta personal de X.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La opinión del creador de contenido sobre la participación de Díez no pasó desapercibida, pues numerosos usuarios interpretaran sus palabras como una comparación indirecta con Gala Montes. Aunque Marcelo no mencionó explícitamente el nombre de la actriz, la referencia resultó evidente para muchos, dado el historial de enfrentamientos entre ambos en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024.

Manola Díez se disculpa públicamente por su actitud en La Granja VIP

En medio de estas controversias, Manola Díez ofreció una disculpa pública por su “problemática actitud”, atribuyendo su comportamiento a la inestabilidad emocional derivada de un accidente sufrido por su hijo.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito. A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, expresó la actriz.

Temas Relacionados

Adrián MarceloManola DíezLa Granja VIPGala Montesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno CDMX rehabilitará bajo puentes de la Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026

Clara Brugada emprendió una serie de proyectos para mejorar la movilidad peatonal al sur de la capital

Gobierno CDMX rehabilitará bajo puentes

¿Cuál es el origen de la flor de cempasúchil, elemento icónico del Día de Muertos?

Desde tiempos antiguos, esta especie ha sido esencial en homenajes a los difuntos

¿Cuál es el origen de

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Ferretti reavivó la discusión sobre la portería y puso en el centro la presión que enfrentan los aspirantes rumbo a la máxima cita internacional

Tuca Ferretti y su advertencia

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

La entrada para el evento de los dos trovadores será totalmente gratuita

Los Macuarriors preparan tributo especial

Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos para perritos, gatitos y mascotas

Los animales de compañía también merecen un espacio en tu altar

Cuándo se pone la ofrenda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

Los Macuarriors preparan tributo especial

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

Abuela de Aldo de Nigris revela que la buscan para La Casa de los Famosos y le ofrecen dólares

Cazzu habría tomado drástica decisión relacionada con Inti ante comunicado de Christian Nodal

Las 10 películas más exitosas de Prime Video México para disfrutar esta noche

Fernando Delgadillo se disculpa con fans tras posponer concierto en Xalapa sin aviso: “Me encuentro muy apenado”

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central