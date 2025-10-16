México

Acusan a Ángela Aguilar de promover presunta violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

El proceso legal que enfrentan los artistas por la custodia y pensión de su hija derivó en una guerra de declaraciones y acusaciones

Por Víctor Cisneros

Ángela Aguilar es blanco de
Ángela Aguilar es blanco de ataques de odio en redes sociales. (@angela_aguilar_, @cazzu, Instagram)

Ángela Aguilar es un daño colateral de la batalla legal y mediática que libra Christian Nodal con Cazzu por la custodia y pensión de su hija Inti.

La mañana del miércoles, la defensa legal del cantautor sonorense acusó a la argentina de falsear hechos para impulsar una narrativa negativa contra Nodal, señalamientos que fueron desestimados por la artista durante su presentación en el Auditorio Nacional esa misma noche.

El conflicto ha derivado en mensajes de odio y acusaciones contra Ángela Aguilar que vuelven a colocarla como una figura antagónica en la ruptura que acaparó titulares en 2024.

"Yo, al igual que muchas
"Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, si no recibo ataques". FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las acusaciones de Cazzu

En el extenso comunicado, Cazzu es señalada de mentir sistemáticamente al asegurar a la prensa que Christian Nodal incumple con sus obligaciones económicas. Portavoces del cantante destacaron que la pensión otorgada —bajo un acuerdo entre ambas partes— supera las condiciones establecidas por la ley argentina.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la artista, ha declarado a medios sudamericanos y mexicanos que tras su separación de Nodal se vio obligada a hacer cambios en su estilo de vida para proteger económicamente a su hija.

En septiembre, durante una charla en el pódcast Se regalan dudas, Cazzu sostuvo que su expareja retrasaba o se negaba a autorizar permisos necesarios para que la menor saliera de Argentina y la acompañara en sus giras.

(IG: starmediaconsulting)
(IG: starmediaconsulting)

Las reuniones entre defensas, señaló, eran tensas y la postura del abogado de Nodal, desafiante: “Ustedes me ven aquí, combativa contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y, sin decirme nada, me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

En su reciente comunicado, la defensa legal de Christian Nodal reviró y acusó a la artista de exponer a su hija: “Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

Ángela Aguilar es blanco de
Ángela Aguilar es blanco de ataques en Instagram. (@angela_aguilar_, Instagram)

‘Hate’ y acusaciones de violencia vicaria

El miércoles, durante su segunda presentación en el Auditorio Nacional, Cazzu reafirmó su postura: “Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, si no recibo ataques”.

Las expresiones de Cazzu tuvieron una reacción inmediata en redes sociales. En Instagram, Ángela Aguilar fue blanco de críticas y señalamientos de presuntamente promover las acciones de Nodal contra Cazzu.

“¿Por qué permites que tu esposo actúe de esa manera? Pero el día que seas madre vas a pagar toda y cada una de las cosas que estás haciendo", preguntó una usuaria. “No lo permite, ella lo incita”, respondió otra seguidora.

En TikTok, red social donde su popularidad y simpatía también son escasas, surgieron videos donde se destaca que las acciones promovidas por Nodal a través de sus abogados incurren en violencia vicaria, definida como el “uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre”.

“Acuérdate que tienes familia y la vida es un búmeran: todo lo que le deseas a alguien hoy el destino y el universo entero te lo devolverá con creces”, escribió una usuaria en la publicación más reciente de Aguilar en Instagram. Su silencio, afirman, es repudiable por su falta de sororidad hacia Cazzu.

Ante el creciente número de mensajes de odio, Ángela Aguilar limitó los comentarios en su perfil, optando por no hacer declaraciones en torno a la nueva polémica que rodea a su esposo. Por su parte, Nodal compartió una imagen desde su estudio con un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia su expareja: “Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”.

"Una peda, una llorada
“Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”.. (IG: @nodal)

