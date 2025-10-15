México

El peso logra recuperarse frente al dólar al cierre de este miércoles 15 de octubre

La moneda nacional logró mantenerse estable ante el billete verde como resultado de la incertidumbre en los mercados internacionales

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,47 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,24% comparado con la cifra de la sesión previa de 18,51 pesos y aumentando solo 1 centavo respecto a su valor inicial de la jornada de hoy según reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,73%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una disminución del 6,77%.

“El peso recortó su avance ante una pérdida del momentum de los vendedores de dólares, mientras los inversores continúan centrando su atención en el efecto de las tensiones comerciales sobre la economía local”, se lee en el análisis de cierre del 15 de octubre del Grupo Financiero Monex.

Con respecto a días previos, cambió el sentido del resultado previo, cuando se anotó un incremento del 0,67%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los datos conseguidos para el último año (10,17%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en estos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

