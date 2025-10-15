Usuarios critican a Pepe Aguilar tras presumir su participación en los Latin Grammy: “¡Aquí sigo!”

El cantante fue confirmado junto con artistas como Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

El cantante y productor mexicano Pepe Aguilar anunció a través de sus redes sociales su participación como uno de los artistas confirmados para los próximos Premios Latin Grammy, programados para celebrarse el 14 de noviembre en Sevilla, España. Este evento marca la segunda ocasión consecutiva en la que la ceremonia sale de Estados Unidos, consolidando la apuesta de la Academia Latina de la Grabación por internacionalizar su gala anual.

El hijo de Antonio Aguilar, integrará el selecto grupo de intérpretes que subirán al escenario de los Latin Grammy 2025, compartiendo cartel con artistas como Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León, entre otros.

“Formar parte de esta celebración internacional de la música latina es siempre un honor”, ha manifestado el propio Aguilar durante sus intervenciones públicas recientes. De igual manera tomó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de las veces que ha sido invitado a los galardones a lo largo de los años. Eligiendo como imagen principal una foto donde se ve a Pepe besando la estatuilla que obtuvo en 2007.

El hijo de Antonio Aguilar participará en la ceremonia de los premios este 2025. - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Además acompañó su selección de retratos con el siguiente texto: “Un poco de la historia recorrida en los Latin Grammys. ¡Y aquí sigo!“, se lee.

Dicha publicación, provocó una oleada de comentarios que lo criticaron, “¿Apoco si tanto año comprando premios Pepe? ¿A ver que más se les ocurre?“, ”Comprados", “Solo una canción le pegó a este don”, “Ha de comprar por mayoreo”, “Todo bien hasta que pusieron a Pepe”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram y TikTok.

Por otro lado, esta edición de los Latin Grammy ha captado la atención del público por la singular competencia que se dará en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Donde Pepe Aguilar y Christian Nodal, suegro y yerno, se enfrentarán por el galardón, según el listado oficial.

Aguilar compartió diversas fotografías de su paso por los Latin Grammy. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

En la edición número 26 de los premios, los álbumes seleccionados para disputar el reconocimiento son Mi suerte es ser mexicano de Pepe Aguilar, Alma de reyna 30 Aniversario del Mariachi Reyna de Los Ángeles y ¿Quién + Como Yo? de Nodal.

Esta categoría reconoce a producciones que incluyan al menos un 51 por ciento de material nuevo dentro del género, empleando los instrumentos tradicionales de la música ranchera y el mariachi. Hasta la fecha Vicente Fernández ostenta el récord histórico con ocho premios.

La trayectoria de Pepe Aguilar en esta categoría suma cuatro Latin Grammy (2006, 2007, 2012 y 2014), mientras que el ahora esposo de Ángela Aguilar a sido galardonado en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023). Tras darse a conocer la lista de nominados, llamó la atención que suegro y yerno figuraron en un contexto de recientes tensiones familiares en el entorno de los Aguilar.