México

Usuarios critican a Pepe Aguilar tras presumir su participación en los Latin Grammy: “¡Aquí sigo!”

El cantante fue confirmado junto con artistas como Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León

Por Cinthia Salvador

Guardar
El cantante fue confirmado junto
El cantante fue confirmado junto con artistas como Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

El cantante y productor mexicano Pepe Aguilar anunció a través de sus redes sociales su participación como uno de los artistas confirmados para los próximos Premios Latin Grammy, programados para celebrarse el 14 de noviembre en Sevilla, España. Este evento marca la segunda ocasión consecutiva en la que la ceremonia sale de Estados Unidos, consolidando la apuesta de la Academia Latina de la Grabación por internacionalizar su gala anual.

El hijo de Antonio Aguilar, integrará el selecto grupo de intérpretes que subirán al escenario de los Latin Grammy 2025, compartiendo cartel con artistas como Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León, entre otros.

“Formar parte de esta celebración internacional de la música latina es siempre un honor”, ha manifestado el propio Aguilar durante sus intervenciones públicas recientes. De igual manera tomó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de las veces que ha sido invitado a los galardones a lo largo de los años. Eligiendo como imagen principal una foto donde se ve a Pepe besando la estatuilla que obtuvo en 2007.

El hijo de Antonio Aguilar
El hijo de Antonio Aguilar participará en la ceremonia de los premios este 2025. - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Además acompañó su selección de retratos con el siguiente texto: “Un poco de la historia recorrida en los Latin Grammys. ¡Y aquí sigo!“, se lee.

Dicha publicación, provocó una oleada de comentarios que lo criticaron, “¿Apoco si tanto año comprando premios Pepe? ¿A ver que más se les ocurre?“, ”Comprados", “Solo una canción le pegó a este don”, “Ha de comprar por mayoreo”, “Todo bien hasta que pusieron a Pepe”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram y TikTok.

Por otro lado, esta edición de los Latin Grammy ha captado la atención del público por la singular competencia que se dará en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Donde Pepe Aguilar y Christian Nodal, suegro y yerno, se enfrentarán por el galardón, según el listado oficial.

Aguilar compartió diversas fotografías de
Aguilar compartió diversas fotografías de su paso por los Latin Grammy. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

En la edición número 26 de los premios, los álbumes seleccionados para disputar el reconocimiento son Mi suerte es ser mexicano de Pepe Aguilar, Alma de reyna 30 Aniversario del Mariachi Reyna de Los Ángeles y ¿Quién + Como Yo? de Nodal.

Esta categoría reconoce a producciones que incluyan al menos un 51 por ciento de material nuevo dentro del género, empleando los instrumentos tradicionales de la música ranchera y el mariachi. Hasta la fecha Vicente Fernández ostenta el récord histórico con ocho premios.

La trayectoria de Pepe Aguilar en esta categoría suma cuatro Latin Grammy (2006, 2007, 2012 y 2014), mientras que el ahora esposo de Ángela Aguilar a sido galardonado en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023). Tras darse a conocer la lista de nominados, llamó la atención que suegro y yerno figuraron en un contexto de recientes tensiones familiares en el entorno de los Aguilar.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalLatin Grammymexico-entretenimiento

Más Noticias

Vierte esta mezcla en tu inodoro para eliminar manchas de sarro de manera efectiva

La acumulación e minerales en el sanitario puede provocar la aparición de manchas difíciles de quitar, por lo que una mezcla natural como esta podría ser la solución

Vierte esta mezcla en tu

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

La historia de don Chuy, el trabajador de Pemex que despertó a Poza Rica en la inundación del río Cazones

Aunque en redes aseguraron que Jesús Escamilla activó la alarma sin permiso, él mismo aclaró que no fue así

La historia de don Chuy,

Xoloitzcuintle: ¿Cuál es la leyenda que conecta a este perro con el inframundo mexica?

Estos animales han ganado un gran valor en la cultura mexicana a lo largo de generaciones

Xoloitzcuintle: ¿Cuál es la leyenda

La Granja VIP: Quién fue el segundo nominado del reality

Tras una intensa prueba física entre granjeros y peones, se dio a conocer a la segunda celebridad que puede ser eliminado

La Granja VIP: Quién fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de abastecimiento de

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Reportan desaparición de joven buscadora en Mazatlán que habría recibido amenazas

La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién fue

La Granja VIP: Quién fue el segundo nominado del reality

¿Qué le pasó al hijo de Manola Díez? Actriz rompe en llanto al recordar accidente que lo dejó ciego

Alfredo Adame asegura que La Granja VIP es mejor que La Casa de los Famosos: “Aburrido como la pu… madre”

Cazzu homenajeó a Thalía durante su concierto en el Auditorio Nacional

Cazzu en México: así fue su primer concierto ante 10 mil asistentes en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Entre abucheos y entradas fuertes,

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años