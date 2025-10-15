México

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Matías Romero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Matías Romero ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:25 de este 15 de octubre a 32 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 100.8 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 16.976 grados de latitud y -95.32 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Golpe histórico al huachicol: aseguran 418 mil litros de combustible en diversos operativos en cuatro estados

El mayor decomiso se hizo en NL, además hubo cinco detenidos

Golpe histórico al huachicol: aseguran

Loret de Mola critica a Sheinbaum por llamar ruines a medios por reportar inundaciones: “el papel de los medios no es aplaudir”

El peridista dijo que a Sheinbaum no le gusta que se hable de la incapacidad de los gobiernos para atender a los damnificados

Loret de Mola critica a

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente se reúnen nuevamente para revisar temas de seguridad en México

El canciller mexicano y el secretario norteamericano tuvieron un nuevo encuentro para revisar los avances en cooperación y relación bilateral para combatir la violencia y el narcotráfico en todo el país

Marco Rubio y Juan Ramón

Gobierno de México y organizaciones civiles delinean estrategia para descarbonizar el transporte público

Es urgente consolidar políticas públicas, incentivos fiscales y coordinación interinstitucional para acelerar la transición

Gobierno de México y organizaciones

Ariana Grande y Cynthia Erivo mandan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres: “Hola Perdidas”

Las populares influencers mexicanas se han hecho tendencia luego de que las cantantes incluso las imitaron y usaron su viral frase

Ariana Grande y Cynthia Erivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inseguridad frena inversiones en México

Inseguridad frena inversiones en México tras advertencia de Coparmex en el Foro de Seguridad 2025

Sicarios vandalizan y prenden fuego a dos casas en fraccionamiento exclusivo al sur de Culiacán, Sinaloa

David Saucedo asegura que el CJNG entrega despensas en estados afectados por inundaciones

Detienen al “Choco Rol”, objetivo prioritario del crimen organizado que opera la frontera de Oaxaca con Guerrero

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ariana Grande y Cynthia Erivo mandan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres: “Hola Perdidas”

Original Yucatán 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber del evento que exalta el orgullo artesanal de México

‘La Granja VIP’ minuto a minuto: Adal Ramones expone guerra sucia de la competencia previo a la primera asamblea

¿Indirecta a ‘La Casa de los Famosos’? Adrián Marcelo elogia a ‘La Granja VIP’ y explica por qué será un éxito

“Qué pecado que lo nuestro termine así”: Nodal adelanta canción y genera dudas sobre su matrimonio con Ángela

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 7

El mexicano Alejandro Kirk se mete entre los finalistas al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana de la MLB

Niña se vuelve viral al celebrar su cumpleaños con temática de Penta Zero Miedo, luchador mexicano en WWE | Video

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey