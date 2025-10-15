México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 21:47 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 21:47 horas de este 14 de octubre a 67 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 173.3 km.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.206 grados de latitud y -94.068 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Captan al senador Adán Augusto leyendo resultados del Portugal vs Hungría en medio de debate por inundaciones

Por segunda vez en menos de un mes, el senador morenista volvió a ser sorprendido prestando atención a contenidos ajenos al pleno durante un debate crucial

Captan al senador Adán Augusto

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

German Berterame adelantó a la Selección Mexicana y tras un penal, Alcívar emparejó el partido

Entre abucheos y entradas fuertes,

Avala comisión de Diputados impuesto a los sueros orales, cigarros y bebidas azucaradas

La medida de los electrolitos solo aplicará a las bebidas que no cumplan con la fórmula recomendada por la OMS

Avala comisión de Diputados impuesto

El video que revela el regreso de 31 Minutos a un concierto en México

El programa de parodia de noticiero tiene icónicas canciones

El video que revela el

Christian Nodal habría puesto a sus papás “entre la espada y la pared” al prohibirles ver a Cazzu

Javier Ceriani habló de la supuesta reacción del sonorense al enterarse que sus padres estuvieron en el cumpleaños de Inti

Christian Nodal habría puesto a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de abastecimiento de

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Reportan desaparición de joven buscadora en Mazatlán que habría recibido amenazas

La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El video que revela el

El video que revela el regreso de 31 Minutos a un concierto en México

Christian Nodal habría puesto a sus papás “entre la espada y la pared” al prohibirles ver a Cazzu

Top 10 Disney+ México: conoce el ranking de las mejores producciones del momento en la plataforma de streaming

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

DEPORTES

Entre abucheos y entradas fuertes,

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años