Sicarios vandalizan y prenden fuego a dos casas en fraccionamiento exclusivo al sur de Culiacán, Sinaloa

Hasta el corte de edición de esta nota, las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial respecto a la cantidad de daños materiales y posibles heridos por este ataque

Por Diego Mendoza López

Tras el par de incidentes, se reportó la movilización de cuerpos de bomberos municipales, Ejército Mexicano y elementos de la policía municipal | X / @Eco1_LVM

El fraccionamiento Colinas de San Miguel, una de las zonas residenciales más exclusivas al sur de Culiacán, fue escenario la mañana del miércoles 15 de octubre de un doble incendio intencional que provocó severos daños materiales y generó alarma entre los habitantes. Dos viviendas resultaron parcialmente destruidas por el fuego y varios vehículos estacionados en una de las cocheras también sufrieron daños.

El incidente se registró alrededor de las 6:00 de la mañana cuando vecinos de la calle Cerro del Tule alertaron al servicio de emergencias 911 sobre el incendio en ambas residencias. De acuerdo con medios locales, la rápida movilización de los bomberos de Culiacán, en coordinación con personal de la Ejército Mexicano y la policía municipal, permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas.

Tras esto, los militares acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia, mientras los bomberos emplearon al menos dos líneas de ataque y equipo especializado para sofocar el fuego en el interior de las casas.

Fuerzas militares que acudieron a atender la situación acordonaron la zona en lo que bomberos trataban de sofocar el fuego | X / @OHarfuch

Una vez extinguido el incendio, los equipos de seguridad y auxilio iniciaron la recolección de evidencias y testimonios en el lugar. Personal de la policía municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inspeccionó el interior de las viviendas afectadas. En ese momento, un adulto mayor se acercó a los agentes y se identificó como el velador de una de las casas.

Según su testimonio, ambas residencias se encontraban deshabitadas al momento del ataque, ya que él había salido a comprar algunos artículos cuando ocurrió el siniestro. Esta declaración fue corroborada por las autoridades, quienes confirmaron que no hubo víctimas en el incidente.

Sin reporte de las autoridades: esto se sabe hasta el momento

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre los posibles responsables del ataque. Sin embargo, ambos inmuebles, así como la mayoría de las viviendas en la zona, cuentan con sistemas de videovigilancia que podrían aportar datos relevantes para la investigación en curso.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se utilizaron armas de fuego durante el acto vandálico; los perpetradores incendiaron y derribaron los portones de las casas, siguiendo un patrón similar al de otros incidentes recientes en la ciudad.

El "incendio voluntario" de propiedades ha tenido un aumento al sur de Culiacán en los últimos días | Imagen Ilustrativa Infobae

Este doble incendio en Colinas de San Miguel se suma a una serie de ataques similares ocurridos en menos de 48 horas en Culiacán. El medio RI Noticias informó que, entre el martes y parte del miércoles, otras dos viviendas fueron vandalizadas e incendiadas en el fraccionamiento Portalegre, también en el sur de la ciudad.

En todos los casos, los daños materiales han sido considerables, pero no se han reportado personas heridas. La reiteración de estos hechos ha generado preocupación entre los vecinos y ha motivado la intensificación de las medidas de seguridad en los fraccionamientos afectados.

