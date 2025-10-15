Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

La reciente interacción entre Shanik Berman y Ángela Aguilar ha generado un intenso debate en redes sociales, luego de que la periodista de espectáculos revelara que la joven cantante no la reconoció durante su primer encuentro, a pesar de los reiterados gestos de apoyo público que Berman ha manifestado hacia ella.
Este episodio, que tuvo lugar tras el evento del Teletón, dejó a la comunicadora visiblemente afectada, según relató ante varios reporteros de medios mexicanos.
Durante la conversación con la prensa, Shanik Berman compartió detalles sobre el momento en que se acercó a Ángela Aguilar, quien recientemente celebró su cumpleaños número 22 en un entorno de lujo.
La periodista, conocida por defender a la intérprete de regional mexicano frente a las críticas y ataques en redes sociales, expresó su sorpresa y desilusión al constatar que la artista no la identificó.
“No me ninguneó ni me peluseó. No me conoce. Llegué y le dije: ‘¡Ángela, soy Shanik Berman!’ y me hizo como ¿Y?”, relató la comunicadora ante los reporteros.
La situación resultó especialmente significativa para Shanik Berman, quien ha enfrentado la desaprobación del fandom de Cazzu por su postura a favor de Ángela Aguilar. La periodista enfatizó el esfuerzo personal invertido en defender a la cantante, señalando:
“No me reconoce. No sabe que me he partido la madre, la cara y el corazón por defenderla. ¿Y qué crees? ¡Ella ni me conoce! Y yo que me eché a todos los enemigos de Cazzu de a gratis”, sentenció la periodista de espectáculos.
La reacción de los usuarios en redes sociales no tardó en manifestarse tras la revelación de Shanik Berman. Mientras algunos calificaron a Ángela Aguilar de desagradecida, otros argumentaron que la joven no tiene la obligación de conocer a todas las personas que la apoyan públicamente. Un tercer grupo interpretó la actitud de la cantante como un gesto de soberbia.
A pesar de la decepción experimentada, Shanik Berman afirmó que no se arrepiente de haber respaldado a Ángela Aguilar frente a las críticas. Al referirse al acoso y los comentarios negativos que la artista ha recibido, la comunicadora sostuvo:
“En este momento lo que le hacen a Ángela Aguilar me parece terrible. Como sea es una persona, es una mujer que tiene 22 años. Lo único que hizo ella, estando soltera, fue decirle que sí a un hombre que le dijo que estaba soltero”.
En su reflexión, Shanik Berman cuestionó las expectativas de empatía hacia la cantante, planteando: “¿Qué va a decir, ‘por favor, quiéranme, échenme una migaja de cariño o de empatía’? No se la van a dar, ¿o sí?”, explicó la comunicadora de espectáculos.