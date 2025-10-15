Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

Shanik Berman revela que Ángela Aguilar no la reconoció pese a su apoyo público (IG)

La reciente interacción entre Shanik Berman y Ángela Aguilar ha generado un intenso debate en redes sociales, luego de que la periodista de espectáculos revelara que la joven cantante no la reconoció durante su primer encuentro, a pesar de los reiterados gestos de apoyo público que Berman ha manifestado hacia ella.

Este episodio, que tuvo lugar tras el evento del Teletón, dejó a la comunicadora visiblemente afectada, según relató ante varios reporteros de medios mexicanos.

Durante la conversación con la prensa, Shanik Berman compartió detalles sobre el momento en que se acercó a Ángela Aguilar, quien recientemente celebró su cumpleaños número 22 en un entorno de lujo.

La periodista, conocida por defender a la intérprete de regional mexicano frente a las críticas y ataques en redes sociales, expresó su sorpresa y desilusión al constatar que la artista no la identificó.

La periodista expresó su decepción tras el episodio ocurrido después del Teletón (Captura Hoy)

“No me ninguneó ni me peluseó. No me conoce. Llegué y le dije: ‘¡Ángela, soy Shanik Berman!’ y me hizo como ¿Y?”, relató la comunicadora ante los reporteros.

La situación resultó especialmente significativa para Shanik Berman, quien ha enfrentado la desaprobación del fandom de Cazzu por su postura a favor de Ángela Aguilar. La periodista enfatizó el esfuerzo personal invertido en defender a la cantante, señalando:

“No me reconoce. No sabe que me he partido la madre, la cara y el corazón por defenderla. ¿Y qué crees? ¡Ella ni me conoce! Y yo que me eché a todos los enemigos de Cazzu de a gratis”, sentenció la periodista de espectáculos.

Berman defendió a Aguilar frente a críticas y ataques del fandom de Cazzu

La reacción de los usuarios en redes sociales no tardó en manifestarse tras la revelación de Shanik Berman. Mientras algunos calificaron a Ángela Aguilar de desagradecida, otros argumentaron que la joven no tiene la obligación de conocer a todas las personas que la apoyan públicamente. Un tercer grupo interpretó la actitud de la cantante como un gesto de soberbia.

A pesar de la decepción experimentada, Shanik Berman afirmó que no se arrepiente de haber respaldado a Ángela Aguilar frente a las críticas. Al referirse al acoso y los comentarios negativos que la artista ha recibido, la comunicadora sostuvo:

“En este momento lo que le hacen a Ángela Aguilar me parece terrible. Como sea es una persona, es una mujer que tiene 22 años. Lo único que hizo ella, estando soltera, fue decirle que sí a un hombre que le dijo que estaba soltero”.

La comunicadora no se arrepiente de haber apoyado a la joven cantante mexicana (Foto: Captura de pantalla/Unicable)

En su reflexión, Shanik Berman cuestionó las expectativas de empatía hacia la cantante, planteando: “¿Qué va a decir, ‘por favor, quiéranme, échenme una migaja de cariño o de empatía’? No se la van a dar, ¿o sí?”, explicó la comunicadora de espectáculos.