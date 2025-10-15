Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 15 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 15 de octubre

La aproximación e ingreso del frente frío núm. 7 sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región; así como descenso de temperaturas, lluvias y chubascos en Baja California.

Un canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental hasta el centro del país, aunado al paso de la onda tropical núm. 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima; e inestabilidad atmosférica superior, originarán chubascos y lluvias fuertes en zonas del norte, occidente y centro del territorio nacional. Se prevé que la onda tropical deje de afectar el país al finalizar el periodo de pronóstico.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el suroeste del golfo de México y oriente del territorio nacional, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Chiapas, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Chiapas (norte, oeste y sur).

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 14 de octubre:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz y Chiapas (norte, oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca (este) y Chiapas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste y oeste), Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.