Licencia de conducir Edomex 2025: cuáles son las unidades móviles esta semana para tramitar el permiso rápido

Conoce dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció a través de sus redes sociales que esta semana se implementarán distintas unidades móviles, destinadas a facilitar el trámite de la licencia de conducir para los mexiquenses. Esta medida permitirá a los ciudadanos realizar el procedimiento de manera ágil y sin necesidad de acudir a las oficinas fijas.

Cabe señalar que este permiso es indispensable para que quienes residen en el Estado de México puedan manejar legalmente su vehículo.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles estarán dando atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

Lerma (del 13 al 15 de octubre)

Calle Juárez 1, Colonia Centro, C.P. 52000, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli (del 13 al 18 de octubre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, en las canchas de usos múltiples, frente al estatuto de recursos hidráulicos.

Nezahualcóyotl (del 13 al 18 de octubre)

Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, dentro del estacionamiento del Palacio Municipal, a un costado del “Museo Neza 86”.

Valle de Chalco (del 14 al 18 de octubre)

Avenida Tezozómoc, Polígono 2-D, dentro del Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio, Colonia San Miguel Xico Segunda Sección, C.P. 56615, en el estacionamiento frente a la pista de ciclismo.

Ecatepec (del 14 al 18 de octubre)

Calle Revolución S/N, Manzana 57, Lote 022, Colonia Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55270, en el estacionamiento del Deportivo Bicentenario.

Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)

La Paz (14 y 15 de octubre)

Ignacio Manuel Altamirano 28, Colonia La Magdalena Atlicpac, C.P. 56425, en el estacionamiento del Palacio Municipal.

Huehuetoca (del 16 al 18 de octubre)

Avenida Benito Juárez s/n, Colonia Centro, C.P. 54680, dentro del Palacio Municipal.

San Simón de Guerrero (del 16 al 18 de octubre)

Calle Riva Palacio MZ 005, Lote 16, Colonia Centro, C.P. 51460, en el Palacio Municipal.

Jocotitlán (16 y 17 de octubre)

Calle Constituyentes 1, Colonia Centro, C.P. 50700, frente al Palacio Municipal.

Luvianos (14 y 15 de octubre)

Plaza Venustiano Carranza 1, Colonia Centro, C.P. 51440, frente al Palacio Municipal.

Atlautla (del 14 al 16 de octubre)

Avenida Independencia, número 038, Colonia San Jacinto, C.P. 56970, estacionamiento del Palacio Municipal.

Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)

Ozumba (17 y 18 de octubre)

Calle Emiliano Zapata, número 013, Colonia Centro, C.P. 56800, estacionamiento del Palacio Municipal.

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.