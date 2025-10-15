México

Licencia de conducir Edomex 2025: cuáles son las unidades móviles esta semana para tramitar el permiso rápido

Esta medida busca gestionar el trámite de una forma más rápida y sencilla

Por César Márquez

Guardar
Conoce dónde estarán las unidades
Conoce dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció a través de sus redes sociales que esta semana se implementarán distintas unidades móviles, destinadas a facilitar el trámite de la licencia de conducir para los mexiquenses. Esta medida permitirá a los ciudadanos realizar el procedimiento de manera ágil y sin necesidad de acudir a las oficinas fijas.

Cabe señalar que este permiso es indispensable para que quienes residen en el Estado de México puedan manejar legalmente su vehículo.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles estarán dando atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

  • Lerma (del 13 al 15 de octubre)

Calle Juárez 1, Colonia Centro, C.P. 52000, frente al Palacio Municipal.

  • Cuautitlán Izcalli (del 13 al 18 de octubre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, en las canchas de usos múltiples, frente al estatuto de recursos hidráulicos.

  • Nezahualcóyotl (del 13 al 18 de octubre)

Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, dentro del estacionamiento del Palacio Municipal, a un costado del “Museo Neza 86”.

  • Valle de Chalco (del 14 al 18 de octubre)

Avenida Tezozómoc, Polígono 2-D, dentro del Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio, Colonia San Miguel Xico Segunda Sección, C.P. 56615, en el estacionamiento frente a la pista de ciclismo.

  • Ecatepec (del 14 al 18 de octubre)

Calle Revolución S/N, Manzana 57, Lote 022, Colonia Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55270, en el estacionamiento del Deportivo Bicentenario.

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • La Paz (14 y 15 de octubre)

Ignacio Manuel Altamirano 28, Colonia La Magdalena Atlicpac, C.P. 56425, en el estacionamiento del Palacio Municipal.

  • Huehuetoca (del 16 al 18 de octubre)

Avenida Benito Juárez s/n, Colonia Centro, C.P. 54680, dentro del Palacio Municipal.

  • San Simón de Guerrero (del 16 al 18 de octubre)

Calle Riva Palacio MZ 005, Lote 16, Colonia Centro, C.P. 51460, en el Palacio Municipal.

  • Jocotitlán (16 y 17 de octubre)

Calle Constituyentes 1, Colonia Centro, C.P. 50700, frente al Palacio Municipal.

  • Luvianos (14 y 15 de octubre)

Plaza Venustiano Carranza 1, Colonia Centro, C.P. 51440, frente al Palacio Municipal.

  • Atlautla (del 14 al 16 de octubre)

Avenida Independencia, número 038, Colonia San Jacinto, C.P. 56970, estacionamiento del Palacio Municipal.

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Ozumba (17 y 18 de octubre)

Calle Emiliano Zapata, número 013, Colonia Centro, C.P. 56800, estacionamiento del Palacio Municipal.

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirEdomexLicencia de conducir EdomexTramites vehicularesUnidades móvilesmexico-noticias

Más Noticias

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

En el sitio también se aseguraron más de 100 chalecos tácticos, fusiles y ametralladoras

Golpe al CJNG: aseguran inmueble

Así llegaron los servidores de la nación a Hidalgo para realizar censo tras lluvias

Claudia Sheinbaum destacó en X el arribo del personal que trabajará en el municipio de Chapulhuacán, sin embargo, la publicación generó distintas críticas

Así llegaron los servidores de

Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de Itzel Díaz, la engañó tras haber ido por un café

Las autoridades detallaron que el acusado, quien mantenía una amistad con la víctima y compartía proyectos artísticos con ella, aprovechó el vínculo de confianza para realizar la invitación

Dictan prisión preventiva a presunto

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Se ha dado a conocer que la lista incluye a personajes destacados del partido Morena, así como personas cercanas al expresidente López Obrador

A qué políticos mexicanos EEUU

La SEP refuerza las medidas de autenticidad de títulos profesionales en México

Entre 2018 y 2025 se revisaron más de un millón de títulos físicos, seis millones de títulos electrónicos y 3.8 millones de certificados

La SEP refuerza las medidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

A qué políticos mexicanos EEUU

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

ENTRETENIMIENTO

Lis Vega conmueve a sus

Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La Granja VIP EN VIVO: La Bea canta para Lolita Cortés y ella la destroza con malas críticas

Kenia Os apoya a Belinda en su demanda contra Lupillo Rivera por violencia digital: “Qué les importa con quién salió”

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

DEPORTES

Bajan los precios hasta un

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Se rompe el sueño NFL de Isaac Alarcón: los 49ers lo cortan tras sanción

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”