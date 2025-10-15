Ex colaboradora de Gustavo Adolfo Infante revela que el periodista la habría acosado en el pasado: “Ponte cómoda”

La periodista Monick Huitrón denuncia presunto acoso laboral de Gustavo Adolfo Infante en sus inicios profesionales (IG)

Las recientes controversias que rodean a Gustavo Adolfo Infante han sumado un nuevo capítulo, luego de que Monick Huitrón, periodista de espectáculos y creadora de contenido en YouTube, relatara públicamente una experiencia de presunto acoso laboral que habría vivido hace tres décadas bajo la jefatura del conductor.

En un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora ofreció detalles sobre el episodio que, según su testimonio, la llevó a renunciar a su puesto en una estación de radio cuando tenía 21 años.

En su video titulado “Esta fue mi experiencia con Gustavo Adolfo Infante”, la comunicadora recordó el inicio de su carrera profesional y el breve periodo en el que trabajó bajo las órdenes del presentador.

Monick relata que Infante la habría llevado a su departamento y la habría puesto en una situación incómoda y de vulnerabilidad (FB)

Según el relato de Monick, tras varios días de espera, logró obtener el empleo en la emisora, pero su permanencia no superó las dos semanas. “No duré ni 15 días en esa empresa porque me vi obligada a renunciar porque mi dignidad como mujer no tiene precio”, afirmó la periodista en su testimonio.

La situación que precipitó su salida ocurrió un viernes, cuando, tras almorzar con compañeros y su jefe, Gustavo Adolfo Infante se ofreció a llevarla de regreso a la oficina.

La periodista relató que, al no contar con automóvil propio, aceptó la propuesta. Durante el trayecto, el conductor le indicó que debía pasar a su departamento para pagarle a la persona encargada de la limpieza y le pidió que lo acompañara.

“Entramos al edificio, se estaciona y le digo: ‘acá te espero’. Su respuesta es: ‘no cómo crees, es una falta de respeto dejarte aquí, por favor sube, le pago y nos vamos’. Subimos a su apartamento y efectivamente ahí estaba la señora que le apoya con su limpieza”, narró Monick.

La periodista afirma que su puesto fue degradado tras rechazar las insinuaciones de su jefe (YT)

La periodista detalló que, tras pedir permiso para usar el baño, la empleada doméstica le transmitió una solicitud de su jefe: “me dice el señor que por favor pase por acá, que la espera acá”.

Ante la negativa de Monick a ingresar a la habitación, la señora insistió: “no, no, no, por favor, señorita, el señor me pidió que por favor lo llevara acá a la habitación”. Finalmente, la acompañó hasta la puerta, la abrió y, tras escuchar la voz del conductor diciendo “adelante”, la empleada cerró la puerta y se retiró.

Al ingresar, Monick se habría encontrado con su jefe recostado en la cama y sin ropa. “El jefe estaba recostado en su cama, desnudo, evidentemente yo me sorprendí, de momento te quedas paralizada (…) él me lleva 10, 11 años, además era mi jefe”, relató la periodista. En ese momento, le preguntó: “¿qué es esto?”, a lo que Gustavo Adolfo Infante respondió: “relájate, ven y ponte cómoda”.

La comunicadora recordó que intentó abandonar el lugar, pero la empleada de limpieza ya no se encontraba y la puerta había sido cerrada con llave. Ante la insistencia de su jefe, quien repitió: “no seas exagerada, relájate, ven y ponte cómoda”, Monick le exigió que le permitiera salir, advirtiendo que comenzaría a gritar si no lo hacía.

Finalmente, el conductor accedió y ella abandonó el departamento apresuradamente. “Mi decisión fue renunciar, yo no iba a seguir con una persona así”, expresó la periodista.

Monick Huittón habría trabajado con Gustavo hace al rededor de 30 años (Foto: @deprimeramanotv)

Al presentarse el lunes siguiente para formalizar su renuncia, la asistente de Gustavo Adolfo Infante le informó que su puesto había sido degradado y que solo se le permitiría realizar tareas de monitoreo. “Dio la orden de que me bajaran de puesto, solo porque no quise compartir el colchón”, aseguró Monick en su testimonio.

La periodista también mencionó que, años después, volvió a coincidir con el conductor, quien le ofreció disculpas por haber “malinterpretado” la relación entre ambos.