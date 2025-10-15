México

Ellas serían las participantes con los sueldos más altos de La Granja VIP

El reality de TV Azteca ha generado opiniones divididas desde la noche del 12 de octubre, cuando arrancó su transmisión 24/7

Por Jazmín González

Guardar
Aseguran que dos participantes son
Aseguran que dos participantes son las mejores pagadas de La Granja VIP. (La Granja VIP México, Facebook)

La Granja VIP dio inicio el pasado 12 de octubre a través de TV Azteca y Disney+, plataforma de streaming donde los televidentes pueden disfrutar de la transmisión 24/7.

Desde antes de su estreno, el reality generó expectativas y generó polémicas, pues aunque los participantes fueron siendo revelados en semanas previas, cinco fueron anunciados la noche del estreno.

La Bea, Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lola Cortés sorprendieron al público al ser parte del equipo de granjeros, pues algunos nombres ya habían sido propuestos por el público como posibles habitantes de La Casa de los Famosos en su siguiente temporada.

Ellos son todos los habitantes
Ellos son todos los habitantes de La Granja VIP. (Facebook La Granja VIP)

Pese a los dimes y diretes que circulan en redes sociales, uno de los temas que más ha llamado la atención es el relacionado con los sueldos, pues a solo unos días de su estreno, ya se ha comenzado a hablar sobre las posibles granjeras mejor pagadas del reality show de TV Azteca.

Ellas serían las habitantes mejor pagadas de La Granja VIP

Días antes del estreno de La Granja VIP, la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ dio a conocer que la actriz Fabiola Campomanes regresaría a la televisión en el reality de la televisora del Ajusco.

Pero debido a que su participación se había solicitado de última hora, el acuerdo al que habría llegado incluía una alta cantidad de dinero.

“El martes llamaron de urgencia a Fabiola Campomanes para ofrecerle entrar a La Granja VIP de los famosos. La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola, arriba de 435 mil pesos por semana”, se lee en la publicación difundida.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque se creía que la ex participante de MasterChef Celebrity sería la mejor pagada, Gustavo Adolfo Infante reveló nueva información sobre Lola Cortés, quien había sido anunciada como crítica, pero de último momento se reveló que sería granjera.

El conductor de El minuto que cambió mi vida dio a conocer en su canal de YouTube que la cantante y actriz estaría recibiendo 500 mil pesos semanales por su participación en La Granja VIP.

Por lo tanto, hasta ahora las mejores pagadas del reality serían Fabiola Campomanes y Lola Cortes; sin embargo, también hay algunos otros nombres fuertes como Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

Lola Cortés habría aceptado estar
Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Cabe resaltar que la información no ha sido confirmada por una fuente oficial, ya que en la mayoría de los casos los datos se dan a conocer por medio de filtraciones o los participantes hablan sobre el tema al abandonar el reality show.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV Azteca24/7Fabiola CampomanesLola CortésGustavo Adolfo Infantemexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos pensionados del ISSSTE recibirán el pago de su aguinaldo en dos partes: en qué fechas y cuál es la razón

Esta prestación contempla 40 días de la cuota pensionaria

Estos pensionados del ISSSTE recibirán

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

En total habrá cinco encuentros que se podrán disfrutar por televisión gratuita

Apertura 2025: partidos de la

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

El fiscal de Michoacán señaló que la violencia en la entidad fue resultado de conflictos entre grupos locales

Detienen a tres sujetos con

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este miércoles 15 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos con

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Aracely Arámbula

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más populares

Yetus confiesa lo que le dijo Aldo de Nigris tras salir de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Al medio tiempo el encuentro está empatado

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King