Ellas serían las participantes con los sueldos más altos de La Granja VIP

Aseguran que dos participantes son las mejores pagadas de La Granja VIP. (La Granja VIP México, Facebook)

La Granja VIP dio inicio el pasado 12 de octubre a través de TV Azteca y Disney+, plataforma de streaming donde los televidentes pueden disfrutar de la transmisión 24/7.

Desde antes de su estreno, el reality generó expectativas y generó polémicas, pues aunque los participantes fueron siendo revelados en semanas previas, cinco fueron anunciados la noche del estreno.

La Bea, Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lola Cortés sorprendieron al público al ser parte del equipo de granjeros, pues algunos nombres ya habían sido propuestos por el público como posibles habitantes de La Casa de los Famosos en su siguiente temporada.

Ellos son todos los habitantes de La Granja VIP. (Facebook La Granja VIP)

Pese a los dimes y diretes que circulan en redes sociales, uno de los temas que más ha llamado la atención es el relacionado con los sueldos, pues a solo unos días de su estreno, ya se ha comenzado a hablar sobre las posibles granjeras mejor pagadas del reality show de TV Azteca.

Ellas serían las habitantes mejor pagadas de La Granja VIP

Días antes del estreno de La Granja VIP, la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ dio a conocer que la actriz Fabiola Campomanes regresaría a la televisión en el reality de la televisora del Ajusco.

Pero debido a que su participación se había solicitado de última hora, el acuerdo al que habría llegado incluía una alta cantidad de dinero.

“El martes llamaron de urgencia a Fabiola Campomanes para ofrecerle entrar a La Granja VIP de los famosos. La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola, arriba de 435 mil pesos por semana”, se lee en la publicación difundida.

(Captura de pantalla)

Aunque se creía que la ex participante de MasterChef Celebrity sería la mejor pagada, Gustavo Adolfo Infante reveló nueva información sobre Lola Cortés, quien había sido anunciada como crítica, pero de último momento se reveló que sería granjera.

El conductor de El minuto que cambió mi vida dio a conocer en su canal de YouTube que la cantante y actriz estaría recibiendo 500 mil pesos semanales por su participación en La Granja VIP.

Por lo tanto, hasta ahora las mejores pagadas del reality serían Fabiola Campomanes y Lola Cortes; sin embargo, también hay algunos otros nombres fuertes como Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Cabe resaltar que la información no ha sido confirmada por una fuente oficial, ya que en la mayoría de los casos los datos se dan a conocer por medio de filtraciones o los participantes hablan sobre el tema al abandonar el reality show.