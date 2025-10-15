El Senado regresa 800 millones de pesos por fideicomiso extinto, pero retiene 274 mdp

El Senado garantiza transparencia en la entrega de insumos y donaciones para los damnificados FOTO: Senado

El Senado de la República informó que transfirió 800 millones de pesos a la Tesorería de la Federación por el cierre definitivo del Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores.

Se trata de un fondo que, tras más de tres décadas de existencia, ha cumplido su propósito original y ha sido formalmente extinguido, explicó Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva.

Este movimiento financiero responde a la obligación legal de reintegrar los recursos remanentes una vez finalizada la función del fideicomiso.

De acuerdo con Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, la extinción del fideicomiso dejó un remanente total de 1.074.300.693 pesos, suma que fue devuelta a la Tesorería del Senado conforme a la normativa vigente.

El propio Senado realizó la transferencia de 800 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cumpliendo así con los procedimientos legales establecidos.

Adán Augusto habla acerca de catástrofes naturales. Foto: YouTube/Senado de México

López Hernández anticipó que, para formalizar la entrega, se prevé la firma de un convenio con la Tesorería de la Federación, lo que garantizará la sustentación legal y contable de la operación.

El marco legal vigente exige la extinción de todos los fideicomisos públicos, con la excepción temporal de dos: el del Poder Judicial, ya disuelto, y el del Senado, cuyo objetivo inicial —la adquisición de terrenos, construcción y equipamiento de la sede legislativa— se estableció hace más de 30 años.

Posteriormente, mediante convenios modificatorios, el fideicomiso también cubrió el mantenimiento de los equipos.

Según López Hernández, desde el mes pasado se acreditó que el fideicomiso, creado el 5 de abril de 1994, había cumplido su cometido, lo que permitió, con la intervención de un notario público, la institución bancaria y el Senado, acordar su extinción y poner a disposición del Senado la totalidad de los fondos.

La sede legislativa del Senado opera al 100% tras el cierre del fideicomiso de construcción y equipamiento (Crédito: x | @MorenaSenadores)

López Hernández detalló que, del monto total recibido, 274.300.693 pesos serán retenidos por la Tesorería del Senado para cubrir compromisos derivados de la extinción del fideicomiso, como juicios laborales o mercantiles que afectaban al fideicomiso de manera indirecta y al Senado de forma directa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que, aunque inicialmente se contemplaba transferir el remanente final en enero, el tipo de terminación del fideicomiso permitiría disponer de hasta un año adicional para completar la devolución.

No obstante, aseguró que se informará oportunamente sobre el destino de estos recursos.

En relación con el estado actual de la sede legislativa, López Hernández afirmó que “la sede funciona al 100 por ciento, digo, como toda instalación, requiere de servicios de mantenimiento con cierta temporalidad, pero ya era innecesario que ese recurso estuviera allí generando un interés cuando debiera de beneficiar al pueblo de México”.

Senado organiza centro de acopio

Por otro lado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó sobre el éxito del acopio de víveres destinado a las personas afectadas por las intensas lluvias en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.

Los insumos recolectados serán entregados directamente el jueves, con la distribución a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Castillo Juárez reiteró la invitación a la ciudadanía a sumarse a la campaña de acopio.

En cuanto a la participación de los legisladores, Adán Augusto López Hernández señaló que los grupos parlamentarios han acordado proponer a sus integrantes la donación voluntaria de hasta 15 días de dieta por senador para apoyar a los damnificados.

Además, indicó que se mantiene comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para coordinar la entrega de los insumos y la adquisición de artículos adicionales con las aportaciones de los senadores.