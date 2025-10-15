El índice de referencia de la BMV inicia operaciones este 15 de octubre con alza de 0,49%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión alcista para el índice mexicano, que inaugura la jornada financiera del miércoles 15 de octubre con subidas del 0,49%, hasta los 61.082,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas anteriores, el índice invierte el resultado de la jornada previa, cuando se saldó con un descenso del 0,79%, mostrando que es incapaz de consolidar una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un ascenso 0,85%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 23,06%. El índice BMV se sitúa un 2,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 24,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.