México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 15 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo a pie o con un auto.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este miércoles 15 de octubre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

3:20 horas

Sentri

12 líneas abiertas

23 minutos

ReadyLane

9 líneas abiertas

2:19 horas

Tiempo de espera caminando:

General

10 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

2:24 horas

Sentri

3 líneas abiertas

40 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:53 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

54 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

1:20 horas

ReadyLane

1 línea abierta

1 minuto

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Matías Grande representarán a México en las Finales del Campeonato Mundial de Arquería 2025, que se celebrarán en Nankín, China

Quiénes son los tres arqueros

Sheinbaum afirma que hubo cambios en reforma a la Ley de Amparo tras su aprobación en Cámara de Diputados

La presidenta mexicana explicó que el dictamen aprobado respeta los criterios fijados por la Suprema Corte, limitando la aplicación de la nueva ley sólo a procesos pendientes

Sheinbaum afirma que hubo cambios

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

El presentador dijo que la estrategia de la competencia obligó a la producción de TV Azteca a redoblar esfuerzos para el estreno del proyecto

‘La Granja VIP’ en vivo

Disminuyen reportes vinculados a personas con discapacidad visual en C5 CDMX

Con el objetivo de mejorar la atención, personal del organismo participaron en talleres para la toma de conciencia e inclusión

Disminuyen reportes vinculados a personas

¿Ratones en casa? Estos son los materiales más efectivos para detenerlos

Estos roedores pueden transmitir la enfermedad de la salmonelosis

¿Ratones en casa? Estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez le cerró la

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: “Me dijo que no”

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

Sergio Mayer Mori enfurece con la producción de ‘La Granja VIP’ y exhibe privilegios en su contrato

“Están bien servidos”: Roberto Palazuelos defiende sus tacos de 200 pesos en Tulum

DEPORTES

Quiénes son los tres arqueros

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año

Mundial 2026: conoce a los países que hasta el momento debutarán en la Copa del Mundo de la FIFA

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana, reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”