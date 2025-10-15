Cómo hacer que las lentejas queden suaves sin olla exprés

Las lentejas un rico platillo son una fuente poderosa de nutrientes, ya que estas te aportan proteínas vegetales, fibra, hierro, potasio y ácido fólico.
Son aliadas para la salud cardiovascular, digestiva y muscular, además de ser económicas y versátiles en la cocina. Sin embargo, muchas personas evitan prepararlas por la cocción prolongada o por molestias digestivas como gases o inflamación.
Existe un truco casero que soluciona ambos problemas sin necesidad de olla exprés ni técnicas complicadas. Solo necesitas agua tibia y bicarbonato de sodio, un ingrediente común que acelera el remojo, suaviza la textura y reduce los compuestos que causan fermentación intestinal.
¿Cómo funciona?
El bicarbonato modifica ligeramente el pH del agua, lo que ablanda la piel de las lentejas y facilita la penetración del líquido. Esto acorta el tiempo de cocción y mejora la digestibilidad, sin alterar el sabor si se enjuagan bien antes de cocinar.
Paso a paso del truco
- Enjuaga las lentejas crudas para eliminar impurezas o polvo.
- Colócalas en un recipiente con agua tibia, suficiente para cubrirlas por completo.
- Agrega ½ cucharadita de bicarbonato de sodio por cada taza de lentejas.
- Deja reposar entre 30 minutos y 2 horas, según el tipo de lenteja (las más pequeñas requieren menos tiempo).
- Enjuaga muy bien con agua fría antes de cocerlas. Este paso es clave para evitar sabor residual.
- Cocina como de costumbre, ya sea en guisos, ensaladas o cremas.
Beneficios del truco
- Reduce el tiempo de cocción hasta en un 40%.
- Mejora la textura: más tiernas, menos harinosas.
- Disminuye los efectos digestivos adversos.
- Conserva los nutrientes sin necesidad de olla exprés.
- Facilita la planificación de recetas rápidas y saludables.
Este método también es útil para quienes siguen dietas vegetarianas, veganas o buscan reducir el consumo de carne sin perder proteína.
Las lentejas, al quedar más suaves, se integran mejor en preparaciones como albóndigas vegetales, rellenos para empanadas o cremas tipo hummus.
Además, al reducir los antinutrientes presentes en la piel como los fitatos se mejora la absorción de minerales como el hierro y el zinc. Esto es clave para personas con anemia, deportistas o quienes buscan mejorar su nutrición sin suplementos.
Un gesto simple como añadir bicarbonato puede marcar la diferencia entre evitar las lentejas o convertirlas en un básico semanal. Y lo mejor es que no necesitas olla exprés, solo un poco de planificación y este truco casero que transforma tu receta desde el primer remojo.