Christian Nodal habría puesto a sus papás “entre la espada y la pared” al prohibirles ver a Cazzu

Javier Ceriani habló de la supuesta reacción del sonorense al enterarse que sus padres estuvieron en el cumpleaños de Inti

Por Jazmín González

(Instagram)
La llegada de Cazzu a México, como parte de su gira Latinaje, ha vuelto a poner en el ojo del huracán las tensiones familiares que enfrenta Christian Nodal, su ex pareja y padre de su primogénita.

De acuerdo con Javier Ceriani, el cantante de éxitos como “Botella tras botella” habría tomado medidas drásticas para evitar cualquier contacto entre sus padres y la intérprete argentina, así como con su hija, llegando incluso a supuestas amenazas.

(Captura de pantalla // Telemundo:
Padres de Nodal estarían “entre la espada y la pared” tras petición de su hijo

En la reciente emisión de su programa en YouTube, el periodista argentino contó que Jaime González y Cristy Nodal habrían intentado mantener una relación cordial con Cazzu y su nieta.

Incluso ambos habrían asistido al cumpleaños de la pequeña en Argentina, evento al que habrían sido invitados por la cantante bajo la condición de no publicar imágenes en redes sociales. Durante la celebración, los abuelos habrían dado varios regalos a Inti, situación que no le habría gustado al sonorense.

La presencia de sus padres en el cumpleaños de su hija habría sido interpretada como una especie de traición, según Javier Ceriani, lo que habría ocasionado que Cazzu rechazara alojamiento de su parte durante su llegada a México.

“Le ofrecieron hospedaje, blindaje, protección y casas que tiene Jaime en todo México para que viva ahí, cosa que Cazzu, inteligentemente, habría rechazado. No porque no confié en ellos, sino porque se enteró de que Nodal habría amenazado fuertemente a sus padres”, compartió Ceriani.

(IG: @cristy_nodal // @cazzu)
Aunque Ceriani no detalló la razón exacta de las supuestas amenazas, afirmó que los padres del cantante se encuentran “entre la espada y la pared”. Además, mencionó que Pepe y Ángela Aguilar se disgustan cada vez que los padres de Nodal buscan acercarse a su nieta.

¿Cómo logró viajar Cazzu con Inti a México?

Frente a los medios reunidos en el aeropuerto de Ciudad de México, Cazzu detalló el proceso judicial que le permitió viajar internacionalmente acompañada de la menor sin consentimiento del padre.

“Es un permiso unilateral, es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorga”, explicó, dejando en claro que el permiso de Nodal no fue necesario.

(cazzu / Instagram)
Asimismo, aseguró que siempre ha estado dispuesta a facilitar el contacto entre Christian Nodal y su hija Inti, luego de que el abogado del cantante mexicano se acercó para preguntar si podía verla.

