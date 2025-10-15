Buscan a Olivia y Regina, adolescentes desaparecidas en la alcaldía Miguel Hidalgo

CRÉDITO: Jesus Aviles|Infobae México

Olivia Jennifer Mountford (15 años) y Regina Lira (17 años), ambas estudiantes del Instituto Cultural Francés llevan tres días desaparecidas.

De acuerdo con información oficial, el pasado lunes 13 de octubre desaparecieron en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México cuando se dirigían a su escuela.

En entrevista con N+más la madre de Olivia, Nereida Cruz Sánchez narró que las adolescentes llegaron a casa de Regina al rededor de las 10:00 horas para cambiarse y posteriormente ingresas al Instituto, la cual, señala se encuentra a 5 minutos de distancia.

Cruz Sánchez asegura que las autoridades educativas del plantel no notificaron que las estudiantes no aparecían. Enfatizó que, en caso de que un menor no sea localizado, resulta fundamental informar a la policía sobre la situación.

Familiares de Olivia realizaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), misma que emitió una ficha de desaparición el pasado martes 14 de octubre a través de sus redes sociales para encontrarla.

CRÉDITO: X(@AAmberCDMX)

Por su parte, según las declaraciones de Cruz Sánchez, la abuela de Regina levantaría una denuncia ante las autoridades.

La escuela asegura que alertó la ausencia de Regina y Olivia

CRÉDITO: Instituto Cultural Francés.

El Instituto Cultural Francés, ubicado en la Ciudad de México, emitió el 14 de octubre de 2025 un comunicado oficial para informar sobre la desaparición de dos alumnas menores de edad, identificadas como Olivia y Regina Lira.

En el mensaje dirigido a padres, madres y docentes, la institución describió que las estudiantes no llegaron al colegio el día 13 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Instituto, la madre de Olivia, avisó la mañana del 13 de octubre a las 7:49 que las menores iban camino al plantel. Minutos después, ambas jóvenes confirmaron vía comunicación directa que estaban por arribar debido al tráfico.

A las 11:21, la escuela notificó a la madre de Olivia que ambas seguían sin presentarse, y a las 11:55 le informaron que supuestamente llegarían pronto, aunque las jóvenes negaron la posibilidad de ser recogidas y no precisaron su ubicación. Se intentó tener contacto con familiares, incluida la abuela y la tía de Regina, sin éxito.

El Instituto Cultural Francés informó que, tras conocerse la situación, se activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y localización, incluyendo la emisión de una alerta Amber en la zona escolar. El colegio mantiene contacto con la madre de Olivia y con autoridades competentes, a las que solicitó colaboración para la pronta localización de ambas menores.