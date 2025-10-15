México

Alfredo Adame asegura que La Granja VIP es mejor que La Casa de los Famosos: “Aburrido como la pu… madre”

Alfredo Adame comparó su experiencia en ambos realities y dio sus razones de por qué el de TV Azteca es mejor

Por Anayeli Tapia Sandoval

La presencia de Alfredo Adame en La Granja VIP ha traído consigo comparaciones inevitables entre este nuevo reality show de TV Azteca y su reciente paso por La Casa de los Famosos de Telemundo.

Durante una conversación en la granja con Kike Mayagoitia, Adame explicó en términos contundentes su experiencia en ambos formatos, relatando que su estancia en el anterior reality duró poco más de cuatro meses, periodo durante el cual permaneció en un espacio cerrado de apenas 400 metros cuadrados.

Describió el entorno como limitado a una casa, algunos cuartos, una alberca y una cocina, lo que pronto convirtió la rutina en algo monótono y mentalmente agotador. Destacó el efecto psicológico negativo de ese encierro, al no haber suficientes actividades para ocupar el tiempo, lo que terminaba provocando roces y discusiones constantes entre los participantes.

“Allá son 400 metros cuadrados. Es una casa, una alberca, una cocina, tres cuartos y nada. Aburrido como la pu... madre. Es un dispositivo psiquiátrico-psicológico para que te vuelvas loco. No hay nada que hacer más que estarte mentando la madre ahí con la gente”, describió el también exconductor de televisión.

Adame detalló que, aunque la casa de la competencia “está muy bien hecha” y existen actividades o juegos “padres”, la monotonía termina por imponerse la mayor parte de la semana: “Y los sábados que no hay nada que hacer…”.

La Granja VIP, según Adame, ofrece una alternativa diametralmente opuesta: libertad de movimiento, una variedad de actividades y la posibilidad de interactuar con animales y naturaleza.

“Aquí tienes la granja, tienes mil cosas, actividades. O sea, es otro boleto totalmente. Aquí te paras y te vas a ver a las vacas o te sales ahí afuera a cotorrear”, aseguró, enfatizando el contraste con el encierro estricto y la rutina que experimentó en el exitoso reality de Endemol.

Adame también remarcó el impacto del espacio físico y la variedad de tareas en la salud mental y la dinámica entre los participantes. “Aquí son 16 personas en dos hectáreas. Allá son 23 personas en 400 metros cuadrados. Allá, es todo el día estarte viendo las caras y no hacer nada. Es aburrido…” remarcó.

En su paso por La Casa de los Famosos México All-Stars, Adame protagonizó enfrentamientos y discusiones frecuentes, denunció supuestos “favoritismos” y acusó al programa de manipular resultados tras su eliminación apenas una semana antes de la final.

Alfredo Adame, segundo nominado de La Granja VIP

La competencia en La Granja VIP avanzó este martes con una de las dinámicas clave del formato: El Duelo. Bajo la dirección del capataz Sergio Mayer Mori, se designó a Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón” para enfrentarse en una prueba de habilidad y resistencia. Cada participante eligió un asistente, sumando a La Bea en el equipo de Adame y a Kike Mayagoitia en el de Alberto.

La prueba consistió en lanzar costales a un blanco, buscando colocar la mayor cantidad posible en tres minutos. El marcador fue contundente: El Patrón acumuló 14 costales contra cinco de Alfredo Adame, asegurando su permanencia y protección en la semana.

Como resultado, Adame se convirtió en el segundo nominado de la semana, uniéndose a César Doroteo, quien ya había sido seleccionado en la gala de estreno.

¿Cómo votar?

Ambos nominados dependerán ahora del voto del público para definir su permanencia en el reality. Los seguidores pueden votar para apoyar a sus participantes preferidos a través del sitio oficial de La Granja VIP y la aplicación de TV Azteca, emitiendo hasta 10 votos diarios.

Pasos a seguir:

Para votar por tu participante favorito en La Granja VIP, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al sitio oficial de La Granja VIP: Ve a la página web o accede a través de la App TV Azteca en Vivo en tu dispositivo móvil.
  2. Regístrate o inicia sesión: Si es la primera vez que votas, deberás crear una cuenta o comenzar sesión con tu usuario.
  3. Selecciona a tu participante favorito: Dentro de la sección de votaciones, busca el nombre o imagen del granjero o granjera que quieras respaldar.
  4. Elige la cantidad de votos: Puedes emitir hasta 10 votos.
  5. Confirma tu voto: Haz clic en votar y asegúrate de recibir la confirmación en pantalla de que tu voto se registró.
  6. El periodo de votación :Las votaciones están abiertas durante las transmisiones en vivo de lunes a viernes a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

