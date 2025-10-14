México

Dólar registra ganancias en México al cierre de este martes 14 de octubre

La moneda nacional logró recuperarse en las últimas horas de la jornada, sin embargo el billete verde se sigue fortaleciendo a nivel global como resultados de las amenazas arancelarias a China

Por Omar López

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,51 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,2% comparado con el valor de la sesión previa, cuando cerró con 18,47 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 0,59%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un descenso del 7,89%.

“El peso fue afectado por el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, ante las latentes tensiones comerciales entre China y EUA. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $18.46 y $18.57, debido a la incertidumbre arancelaria, a la espera de conocer el reporte del índice manufacturero de Nueva York mañana.”, se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, cambió el sentido del dato previo, donde marcó una disminución del 1,09%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en fechas recientes.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

La histórica clasificación de la selección africana despierta recuerdos en Torreón por un vínculo inolvidable

Cabo Verde va al Mundial

Diputados aprueban en lo general la Ley de Amparo con enmienda solicitada por Sheinbaum

Sin embargo, los legisladores presentaron alrededor de 300 reservas, las cuales serán desahogadas en lo particular

Diputados aprueban en lo general

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cómo serán distribuidos los pagos de octubre?

La iniciativa entrega a cada participante un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

La Granja VIP EN VIVO: sigue a los granjeros la tarde de hoy 14 de octubre del 2025

Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show

La Granja VIP EN VIVO:

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Beto Coca” y

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en “ofensiva” contra el narco, Sheinbaum aseguró desconocer del tema

Tras narcobloqueos y quema de vehículos en Chiapas, caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: sigue a los granjeros la tarde de hoy 14 de octubre del 2025

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

Así se enteró Sergio Mayer que su hijo se quitó toda la ropa en La Granja VIP en el 24/7: esto contestó El Tata

DEPORTES

México vs Ecuador, IA revela

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’