México

Tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025: esta es la nueva fecha y los requisitos

El programa abre su tercera etapa; te decimos los requisitos, documentos necesarios y el link oficial

Por Lorna Huitrón

El programa abre su tercera
El programa abre su tercera etapa; te decimos los requisitos, documentos necesarios y el link oficial

El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), reprogramó la tercera etapa de registro para garantizar que las personas en situación vulnerable puedan acceder a una vivienda digna y segura.

Inicialmente, este proceso estaba programado del 13 al 19 de octubre de 2025, pero debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, se ha pospuesto y ahora dará inicio el lunes 20 de octubre de 2025.

La CONAVI informó que los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar se encuentran actualmente desplegados en las zonas afectadas, brindando apoyo a la población y realizando censos.

Este esfuerzo motivó la reprogramación de los módulos de registro, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y seguro para todas las personas interesadas.

Fechas y duración del registro

El tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025 se llevará a cabo durante aproximadamente siete días, comenzando el 20 de octubre. Durante este tiempo, las y los solicitantes deberán acudir al módulo correspondiente a su localidad para realizar el trámite de manera presencial y llenar la Cédula de Diagnóstico (CD), documento que certifica que cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

Requisitos para participar en el programa

Para poder acceder al apoyo de Vivienda para el Bienestar, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Tener 18 años o más
  • Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos
  • No ser derechohabiente de instituciones como INFONAVIT, FOVISSSTE, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda
  • No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de CONAVI
  • No contar con vivienda propia

Además, el programa prioriza ciertos grupos de atención, como: mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

Documentos necesarios:

  • INE (original y copia)
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Cómo y dónde registrarse

Para conocer la ubicación de los módulos de registro y los horarios de atención, los interesados pueden consultar la página oficial de PVB CONAVI: pvb.conavi.gob.mx.

En este sitio, también podrán verificar si habrá inscripciones disponibles en la Ciudad de México, ya que en las etapas anteriores no se habilitaron módulos en la capital del país.

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio, ofreciendo a las familias mexicanas propiedades accesibles, seguras y cercanas a sus centros de trabajo. Esta tercera etapa representa una oportunidad clave para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida mediante un hogar propio.

