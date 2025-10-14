Revelan que crimen organizado extorsiona y obliga a vender producto robado en Guanajuato

La FSPE de Guanajuato recuperó cárnicos y cerdos robados en operativos recientes. (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

En agosto y octubre de 2025, la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato recuperaron cárnicos y cerdos vivos que fueron robados.

Estos atracos han causado afectaciones en el sector alimenticio, pues además de generar pérdidas, la extorsión a carniceros pone en peligro la salubridad.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario en el Congreso del Estado, Rocío Cervantes Barba, se han detectado al menos dos modalidades de extorsión a carnicerías, donde grupos delictivos obligan, bajo amenazas, a vender carne robada.

Extorsión y robo de carne de cerdo, el nuevo Modus Operandi

La extorsión y el robo de carne afectan la salubridad y economía del sector alimenticio en Guanajuato. (REUTERS/Ivan Alvarado/ Archivo)

Cervantes Barba detalló que “la modalidad más reciente consiste en el robo de camiones cargados con animales aún vivos, principalmente cerdos, los cuales son llevados a rastros clandestinos donde los sacrifican sin ningún protocolo de salubridad”, según información publicada por Grupo Multimedios.

De acuerdo con la cita de la misma fuente, la presidenta de la comisión dijo que “la carne obtenida se distribuye a pequeñas carnicerías, cuyos dueños son obligados a comercializarla. Esta práctica se ha detectado principalmente en los municipios que conforman el distrito XIX local: Abasolo, Huanímaro, Cuerámaro, Pueblo Nuevo y Valle de Santiago”. A pesar de que Infobae México intentó comunicarse con ella para confirmar estos datos, no se obtuvo respuesta.

Según la investigación, la legisladora aseguró que “carniceros y criadores de animales de su distrito le han denunciado estos hechos, los cuales han sido confirmados por autoridades estatales que ya tienen conocimiento del nuevo modus operandi y lo están atendiendo”.

También añadió que el trayecto de la carretera federal 90, que conecta con el municipio de Abasolo, es una zona de alerta, pues ahí es donde se han registrado varios de estos robos.

Casos de robo de ganado

El robo de camiones con cerdos vivos y su sacrificio en rastros clandestinos preocupa a autoridades. (FSPE Guanajuato)

El 11 de marzo de 2025 el fiscal Gerardo Vázquez presentó su informe y mencionó que respecto a la extorsión, se acudió a Irapuato, se abrieron carpetas de investigación y se identificó el modus operandi de una célula criminal que también se desarticuló.

Este grupo delictivo se dedicaba a la extorsión del ganado y según Vázquez, gracias a estas acciones, en las últimas semanas estos casos disminuyeron en los municipios de Irapuato, Celaya y Salamanca. También destacó que se tenían 139 carpetas de investigación iniciadas.

Frente a este panorama, se inició un trabajo coordinado con la guardia nacional para atender del robo de cárnicos y como resultado se recuperó un tractocamión en Apaseo el Grande el pasado 10 de octubre de 2025.

Dicho vehículo tenía reporte de robo y fue recuperado a través de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), según la información difundida por la FSPE en su portal oficial. Los cerdos estaban valuados en más de cinco millones de pesos.

El hecho se registró sobre la carretera federal 45, Celaya-Querétaro a la altura de la comunidad Caleras de Amexhe, tras una llamada al sistema de emergencias 911.

Grupos delictivos obligan a carnicerías a vender carne robada en municipios del distrito XIX. (FSPE Guanajuato)

De acuerdo con el comunicado oficial, en la inspección se observaron huellas visibles de desvalijamiento, por lo que se solicitó la verificación ante el C5i, confirmando el reporte de robo vigente. El tractocamión asegurado es de la marca Freightliner, modelo 2004, color blanco, acoplado a una caja seca marca Utility, modelo 2003. En el interior se localizaron 648 cajas de carne para hamburguesas.

Por otro lado, en Abasolo, y tras un reporte de robo, integrantes de las FSPE localizaron un tractocamión jaula con 140 animales con un valor aproximado de 654 mil 360 pesos, bastones eléctricos y una motocicleta.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 por el representante legal de la empresa afectada, quien informó que la unidad y su carga fueron sustraídas ilícitamente sobre la carretera federal 37, a la altura de la comunidad El Tarengo.

Como resultado, se ubicó en el municipio de Abasolo un predio tipo granja en aparente abandono, donde se encontraba el tractocamión con las características reportadas y varias personas descargando a los animales.

Al aproximarse con las medidas de seguridad correspondientes, los responsables intentaron huir; sin embargo, fueron detenidos Carlos Alejandro “N”, de 42 años, y Víctor Ignacio “N”, de 46 años. En el lugar también se aseguraron dos inhibidores de señal, dos bastones eléctricos para arrear ganado, una motocicleta y el tractocamión robado.