Resultados Progol y Revancha 13 de octubre: revisa la quiniela ganadora

Consulta todos los resultados del Progol 2302 y cuantos aciertos tuviste en tu quiniela del fin de semana

Por Armando Montes

Conoce cuáles fueron los resultados
Conoce cuáles fueron los resultados de la última quiniela de Progol

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los números ganadores del sorteo Progol de este 13 de octubre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Progol y Revancha

México 0-4 Colombia - V

Mazatlán Fem 0-2 Querétaro Fem - V

Tlaxcala 1-1 Tampico Madero - E

Zacatecas 2-0 Leones Negros - L

Atlético Morelia 0-0 Tapatío - E

Rumanía 1-0 Austria - L

Gales 2-4 Bélgica - V

Gimnasia La Plata 1-2 Talleres - V

Belgrano 1-1 Estudiantes - E

Instituto 2-0 Tucumán - L

Orlando City 1-2 Vancouver Whitecaps - V

Austin FC 1-0 Los Ángeles FC - L

Sporting Gijón 2-1 Racing Santander - L

Málaga 3-0 Deportivo - L

Progol (Infobae)
Revancha

Pumas Fem 3 - 4 Atlas Fem - V

At. San Luis Fem 1 - 1 Toluca Fem - E

Bulgaria 1 - 6 Turquía - V

Dinamarca 3 - 1 Grecia - L

Eslovenia 0 - 0 Suiza - E

Barracas Central vs Boca Juniors - E (no jugado)

Vélez 1 - 2 Rosario Central - V

Cómo puedes aumentar tus oportunidades de ganar el Progol, según la IA

Para aumentar tus chances en los pronósticos del Progol, la inteligencia artificial (IA) recomienda considerar estas estrategias basadas en análisis y uso de combinaciones múltiples:

Analiza el rendimiento reciente de los equipos: Revisa las estadísticas de los últimos cinco partidos, factores de localía (los equipos suelen rendir mejor en casa), lesiones, sanciones y el estado de jugadores clave.

No te limites a elegir solo ganadores locales o visitantes: Considera que el empate es una opción real en varios partidos, por lo que incluirlo en tus pronósticos mejora la cobertura.

Utiliza apuestas múltiples (dobles o triples): Puedes seleccionar más de un resultado posible en partidos inciertos para aumentar tus posibilidades, aunque incrementa el costo de la apuesta.

Puedes participar en progol y
Puedes participar en progol y progol revancha comprando un boleto en un distribuidor autorizado o también a través de la aplicación oficial

Forma combinaciones equilibradas: Alterna resultados y considera distintos escenarios para evitar concentrar tus apuestas en solo resultados favoritos o predecibles.

Aprovecha herramientas y plataformas digitales: Apps como TuLotero ofrecen análisis, resultados históricos y opciones para facilitar la elaboración de tus quinielas.

Juega con constancia y establece un presupuesto: La paciencia y regularidad pueden ayudarte a mejorar a largo plazo al ajustar tus pronósticos con base en análisis y experiencia.

Participa en grupos o coperachas: Jugar en conjunto con amigos o familiares permite cubrir más combinaciones y reducir costos, aumentando las chances generales.

Estas recomendaciones buscan mejorar tus probabilidades dentro de un juego que sigue siendo principalmente de azar, donde las probabilidades de acertar los 14 resultados son muy bajas (alrededor de 1 entre 14 millones).

