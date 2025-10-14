México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuáles son las dos formas de saber en qué fecha recibiré mi tarjeta?

A través del plástico las beneficiarias podrán cobrar el dinero de la pensión

Por César Márquez

La dispersión de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar para las personas que se registraron en agosto se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre

La dispersión de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar para las personas que se registraron en agosto se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre, así lo informó hace unos días en conferencia de prensa matutina, Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

La iniciativa que puso en marcha el gobierno de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cabe indicar que cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, mismo que pueden cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

Las dos formas de saber cuándo recibirás la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades informaron que hay dos maneras de saber cuándo y dónde recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar. La primera es recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar de la cita, mientras que la segunda es consultar el portal oficial gob.mx/bienestar.

  1. Recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar
  2. Consultar el portal gob.mx/bienestar.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre el programa, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

¿Qué necesito llevar para recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de tarjetas es de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar y se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico, será indispensable acudir con una identificación oficial en original y copia, así como presentar el talón morado entregado durante el registro de solicitud.

  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Talón morado del registro de solicitud.
Documentos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Por otra parte, en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.

