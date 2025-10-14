México

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 14 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 14 de octubre

El ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por su parte, la onda tropical Núm. 37 se desplazará lentamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del país; así como lluvias y chubascos en el Estado de México y Morelos. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el norte de México, ocasiona una baja probabilidad de lluvias sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 13 de octubre:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

