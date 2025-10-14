México

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

El alcalde también fue víctima de un atentado en el mes de septiembre

Por Ale Huitron

Foto: Facebook / Lauro Becerra
Foto: Facebook / Lauro Becerra García

Luego del asesinato de su padre ocurrido este lunes 13 de octubre, el alcalde electo del Partido Acción Nacional (PAN) por el municipio de Coxquihui, Veracruz, Lauro Becerra García, exigió a las autoridades federales y estatales mayor seguridad en la región asegurando que “no dan resultados” en la materia.

A través de redes sociales, Becerra García lamentó el fallecimiento de su padre, Lauro Becerra Tirzo y pidió a las autoridades que se involucren en las necesidades del municipio.

“Exijo a las autoridades correspondientes, al gobierno del estado y federal, que volteen a ver a mi municipio, le hacen mucho daño y no dan resultados en el tema de seguridad”, afirmó.

Además, se pronunció respecto al asesinato de su padre, quien de acuerdo con reportes, fue localizado con impactos de bala en la entrada de su rancho, ubicado en la localidad de La Fábrica.

“Siempre me inculcaste valores y hacer las cosas correctamente, tus consejos los tengo presentes, trabajar era tu vida cotidiana en el rancho, un hombre de campo trabajador”, escribió.

El domicilio de Lauro Becerra
El domicilio de Lauro Becerra García fue atacado el pasado 10 de septiembre. Foto: FB/Lauro Becerra García

El alcalde electo también afirmó que no se ha involucrado con ningún delincuente y negó tener tratos pendientes con personas que podrían buscar hacerle daño.

“Todo lo que pasa en nuestro pueblo está mal, no le debo nada a nadie, nunca he tenido tratos con personas que buscan hacer el mal. Hemos actuado como usted nos ha enseñado, confiando en los gobiernos estatales y federales que hagan su trabajo, pero no dejan de lastimar a nuestra familia y a nuestro pueblo”, detalló.

Cabe recordar que el pasado 10 de septiembre Becerra García fue víctima de un atentado en su domicilio, en el que sujetos desconocidos lanzaron una bomba molotov.

Medios locales informaron que también se utilizaron drones con explosivos que provocaron alarma en la zona y obligaron la evacuación de alumnos en escuelas cercanas.

En junio se reportó el asesinato del chofer del alcalde electo en Papantla, además, en julio denunció un ataque armado contra su padre cuando se encontraba en inmediaciones de la Asociación Ganadera Municipal.

Comité Ejecutivo del PAN condenó el asesinato

Luego de que se difundiera la noticia sobre el asesinato del padre del alcalde electo de Coxquihui, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN condenó el hecho y detalló que no se trata de un hecho aislado debido a que denunciaron la violencia que enfrentaba la familia.

“Este crimen no fue un hecho aislado ni una tragedia inevitable. Desde hace meses advertimos la violencia que enfrentaban, y lo ocurrido refleja la ausencia del Estado y la negligencia de los gobiernos”, detalló la secretaria general del PAN, Michel González Márquez.

Además, pidió exigió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables.

