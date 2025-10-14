México

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Los operativos coordinados se dieron en seis estados de la República Mexicana

Por Carlos Salas

El Gabinete de Seguridad presentó los avances de las operaciones contra el crimen organizado. EFE/Ivan Villanueva

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados de diversos operativos relevantes realizados el lunes 13 de octubre en seis estados del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Las operaciones, que involucraron detenciones, cateos y decomisos, permitieron a las autoridades federales obtener resultados significativos contra el crimen organizado en Baja California, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, según precisó el Gobierno de México.

En Baja California, una de las acciones más destacadas ocurrió en el aeropuerto de Tijuana, donde elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano arrestaron a un individuo con 200 mil dólares en efectivo sin documentación sobre su origen legal, de acuerdo con el reporte gubernamental.

Mientras tanto, en Coahuila, fuerzas estatales y federales realizaron cateos en dos inmuebles de Saltillo, resultando en la detención de cinco personas y el aseguramiento de 13.5 kilos de metanfetamina, cuyo valor fue estimado por las autoridades en 3.5 millones de pesos.

Las pérdidas hacia grupos criminales se estima en más de 30 mdp. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La entidad de Guerrero fue escenario de dos intervenciones distintas. En Coyuca de Benítez, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos individuos que viajaban en un tractocamión con vehículos de procedencia extranjera.

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra un menor de edad y decomisaron 50 mil litros de huachicol

Durante la inspección, hallaron cuatro armas largas, un arma corta, seis cargadores y 2 mil 500 cartuchos. A su vez, en Chilpancingo, los cuerpos de seguridad dieron cumplimiento a una orden de aprehensión emitida contra un menor de edad, presuntamente vinculado a un homicidio.

En el municipio de Cotija, Michoacán, integrantes de la GN y el Ejército Mexicano confiscaron cuatro armas largas, 43 cargadores, mil 367 cartuchos, una granada de mano, dos placas balísticas y cuatro vehículos relacionados con actividades ilícitas.

En Nayarit, las autoridades federales realizaron dos operaciones relevantes.

La primera, en Acaponeta, culminó con la localización de un vehículo e incautación de un arsenal compuesto por cuatro armas largas, 207 cargadores, 8 mil 484 cartuchos, dos lanzagranadas, dos granadas, 385 artefactos explosivos improvisados, cinco kilos de marihuana, ponchallantas, 55 chalecos tácticos y 75 placas balísticas.

Las acciones fueron coordinadas por elementos de los tres niveles de gobierno. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Posteriormente, en la ranchería El Tigre del municipio de Tepic, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la GN, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron tres contenedores con 50 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión como parte de operativos para combatir el robo de combustible.

La intervención en Sinaloa estuvo marcada por el aseguramiento, por parte del Ejército Mexicano en el municipio de Elota, de 100 artefactos explosivos improvisados.

Adicionalmente, en Cosalá, en el poblado Higueras de Abuya, personal militar desmanteló un área destinada a la fabricación de metanfetamina, decomisando mil 400 litros de precursores químicos, acción que las autoridades calcularon provocó una afectación económica de hasta 28 millones de pesos a la delincuencia organizada.

En todas estas acciones colaboraron de manera conjunta la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar, la GN, la FGR y corporaciones estatales, según indicó el Gobierno de México, que subrayó la continuidad de los esfuerzos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

