Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Mía Rubín revela cómo la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín transformó la dinámica familiar (Instagram)

La dinámica familiar entre Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas ha experimentado una transformación significativa desde que el cantante dejó la casa que compartía con la conductora, según reveló Mía Rubín en una entrevista para el pódcast Enkamados.

A pesar de la separación anunciada en febrero de 2023, la familia ha logrado mantener una convivencia cotidiana y armoniosa, priorizando el bienestar de Mía y Nina.

La joven cantante describió cómo, tras la mudanza de Erik Rubín a su propio departamento, la rutina familiar apenas se ha visto alterada. “Sí, mi papá tiene su departamento, pero viene a comer todos los días, todo el tiempo, la verdad es como si no hubiera cambiado nada”, afirmó Mía Rubín en el pódcast.

La convivencia diaria entre Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas se mantiene tras la ruptura (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Esta continuidad en la convivencia diaria refleja el compromiso de ambos padres por preservar la estabilidad emocional de sus hijas, incluso después de la ruptura.

En la conversación, Mía Rubín compartió la principal lección que extrajo de la separación de sus padres. Según sus palabras, la disposición y la madurez han sido claves para que la familia permanezca unida:

“El mayor aprendizaje que ellos me dejaron es que en verdad sí se puede si uno tiene disposición de hacerlo, al final sí se terminó su historia de amor como pareja, ellos son amigos y lo van a ser siempre, ellos se adoran y se aman. Aunque ese amor se transformó, no se fue, entonces yo creo que eso fue lo que ha mantenido esta familia unida”, expresó la cantante.

La relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín ha evolucionado hacia una amistad sólida, lo que, según Mía Rubín, ha mejorado incluso respecto a la etapa en la que estaban casados.

Mía Rubín destaca la madurez y disposición como claves para la unión familiar después del divorcio (Foto: Instagram)

“La verdad es que yo tampoco conozco muchas parejas que se lleven así de bien, ellos se llevan mejor que cuando estaban casados, sí es muy loco poder estar con ellos como una familia normal”, relató Mía.

Además de abordar la situación familiar, la artista reflexionó sobre la responsabilidad y la presión que implica ser hija de dos figuras reconocidas en el espectáculo mexicano.

“Es una bendición que viene con presión. Yo estoy consciente de que sí me pasan, aunque no tiene papás famosos, aunque sean talentosos, al final yo sé que tengo esas oportunidades y estoy consciente de ello”.

La familia Legarreta-Rubín demuestra que la armonía es posible después de una ruptura amorosa (Crédito: @erikrubinoficial)

No obstante, subrayó que su trayectoria profesional ha requerido esfuerzo y perseverancia, a pesar de su origen familiar:

“No significa que sea fácil, es una carrera dificilísima y, a pesar de ser quien soy y de tener los papás que tengo, me ha costado mucho trabajo y hay puertas que no se me han abierto por ser hija quien soy, entonces lo que a mí me queda hacer es trabajar en mi arte, en mi música, en mi manera de expresarme en el escenario, prepararme”, puntualizó Mía Rubín en la misma entrevista.