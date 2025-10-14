México

¿Cómo va a funcionar la terminal de Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX?

La Línea Rosa conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y operará con 39 trenes, 29 de ellos nuevos

Por Merary Nuñez

La apertura de la Línea
La apertura de la Línea 1 del Metro CDMX fue reprogramada a noviembre (X/ @ClaraBrugadaM)

La Ciudad de México y el Estado de México esperan con entusiasmo la reapertura total de la Línea 1 o también conocida como la “Línea Rosa” del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Esta obra ayuda a la movilidad de las personas porque la Terminal de Observatorio de esta línea, será también un punto de conexión entre el Tren Interurbano México-Toluca.

La Línea Rosa cerró en el año del 2022 para su modernización, su avance ha incluido cierres por tramos en diferentes tiempos. Un año más tarde del inicio de obras el tramo que estuvo funcionando fue de Pantitlán a Balderas, dejando sin servicio a uno de las zonas de mayor afluencia en la Ciudad de México.

El pasado mes de abril del presente año, las autoridades capitalinas reabrieron cuatro estaciones de: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, agilizando los traslados de la ciudadanía.

Así va a funcionar la terminal de Observatorio

Sheinbaum confirma fecha de inauguración
Sheinbaum confirma fecha de inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio (Secretaría de Comunicaciones y Transportes SICT)

La terminal de Observatorio se prepara para recibir a los usuarios tras una renovación integral que abarcó infraestructura, seguridad y servicios operativos.

Con la reapertura total de la Línea 1 prevista para mediados de noviembre, los trenes conectarán de forma continua las estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Durante los trabajos, se instalaron más de 50 kilómetros de materiales metálicos, 40.000 toneladas de balasto y 10.800 durmientes, junto con el sellado de 1.150 filtraciones y la impermeabilización del túnel.

Una nueva red de drenaje de nueve kilómetros optimizará el flujo pluvial entre Chapultepec y Observatorio.

La operación contará con 39 trenes, de los cuales 29 son unidades nuevas. Además, se incorporan 5.000 cámaras de vigilancia y 65 pantallas informativas para mejorar la seguridad y la experiencia de los pasajeros.

El intervalo previsto entre trenes será de 2,5 minutos, un cambio que impactará positivamente en los 850.000 usuarios diarios que transitan por el tramo. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la obra civil concluirá este mes, seguida de pruebas de certificación por parte de la empresa suiza CGS.

Por otra parte, la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca hasta Observatorio está programada para un periodo que va de diciembre de 2025 a principios de enero de 2026, según lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia de prensa.

A lo Zabaleta: A sus

Loret de Mola critica colecta

Indignación en redes por violencia

Alcalde de Poza Rica alega

Golpe millonario al narco en

A lo Zabaleta: A sus

Hijo de Dr. Wagner Jr.

