Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo supo del romance con Ángela Aguilar

Cazzu llegó a México para iniciar sus conciertos que forman parte de su gira "Latinaje". (Se regalan dudas, YouTube)

El paso de Cazzu por la Ciudad de México ha generado gran atención sobre la artista argentina, quien recientemente abordó las declaraciones de Christian Nodal respecto al inicio de su relación con Ángela Aguilar. La rapera ha proporcionado su versión sobre los hechos vinculados al anuncio público del nuevo romance de su expareja, desmintiendo la cronología presentada por el cantante mexicano.

Durante su estancia en México, donde prosigue su gira Latinaje y tras su llegada acompañada por su madre y su hija Inti, la rapera enfrentó preguntas de la prensa sobre las declaraciones recientes del sonorense. El músico había expuesto detalles sobre la ruptura y los supuestos tiempos en los que comunicó el inicio de su vínculo con la hija de Pepe Aguilar.

Ante los reporteros, la intérprete argentina negó tajantemente haber conocido la relación antes de su difusión mediática. “Pero también comprendo su situación donde la gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad de tratar de buscar explicaciones y no las hay. Cuando alguien se enamora y hace cosas (...) y ya está”.

Julieta Cazzuchelli reveló cuándo fue que se enteró de la relación entre Nodal y Ángela. (YouTube)

En diálogo con los medios en el aeropuerto, Cazzu afirmó: “La primera vez que yo hablé por la única necesidad que sentí de hablar fue para explicar que yo no tenía idea. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”. La artista sostuvo que la información sobre el nuevo romance llegó a ella casi al mismo tiempo que al público, desmintiendo así cualquier versión sobre una comunicación previa.

Al ser cuestionada sobre si aceptaría una entrevista con Adela Micha en la que ofreciera su perspectiva completa, Cazzu respondió que prefería reservar ciertos aspectos íntimos fuera del ámbito mediático. “No, la verdad que no. Cuando uno tiene una ruptura una relación y después de un determinado tiempo pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con la familia de cada uno.

Creo que eso es lo que más me dolió, sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada, tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación yo guardo lo mejor, lo he querido muchísimo, cuando ha habido mucho cariño de por medio creo que hay cosas que se deberían de respetar”, expresó la cantante.

La declaración de Julieta Cazzuchelli llega luego de semanas marcadas por la polémica en torno a su separación con Nodal. El músico y la artista argentina mantienen diferencias públicas, agudizadas por los procedimientos legales derivados de la custodia y los traslados de su hija Inti. Aunque la atención mediática ha crecido tras la revelación del romance del cantante con Ángela Aguilar, la artista insistió en el respeto por la privacidad.

Cazzu logró viajar a México graicas a un permiso unilateral. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

En su declaración, la intérprete reconoció el impacto de las circunstancias personales. “Si alguien me hubiese sido infiel... no es la primera vez... siento que no es tan dramático en ese sentido. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría rebueno que alguien no te haga eso”, añadió. La perspectiva de la cantante enfatizó que su interés principal reside en la crianza y el bienestar de su hija, y no en la especulación pública.

Finalmente, la artista subrayó que, para ella, lo sucedido con Nodal pertenece al pasado, y que las únicas prioridades ahora pasan por su vida familiar y profesional.