México

Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo supo del romance con Ángela Aguilar

La cantante argentina enfrentó preguntas de la prensa sobre las declaraciones de Nodal

Por Cinthia Salvador

Guardar
Cazzu llegó a México para
Cazzu llegó a México para iniciar sus conciertos que forman parte de su gira "Latinaje". (Se regalan dudas, YouTube)

El paso de Cazzu por la Ciudad de México ha generado gran atención sobre la artista argentina, quien recientemente abordó las declaraciones de Christian Nodal respecto al inicio de su relación con Ángela Aguilar. La rapera ha proporcionado su versión sobre los hechos vinculados al anuncio público del nuevo romance de su expareja, desmintiendo la cronología presentada por el cantante mexicano.

Durante su estancia en México, donde prosigue su gira Latinaje y tras su llegada acompañada por su madre y su hija Inti, la rapera enfrentó preguntas de la prensa sobre las declaraciones recientes del sonorense. El músico había expuesto detalles sobre la ruptura y los supuestos tiempos en los que comunicó el inicio de su vínculo con la hija de Pepe Aguilar.

Ante los reporteros, la intérprete argentina negó tajantemente haber conocido la relación antes de su difusión mediática. “Pero también comprendo su situación donde la gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad de tratar de buscar explicaciones y no las hay. Cuando alguien se enamora y hace cosas (...) y ya está”.

Julieta Cazzuchelli reveló cuándo fue
Julieta Cazzuchelli reveló cuándo fue que se enteró de la relación entre Nodal y Ángela. (YouTube)

En diálogo con los medios en el aeropuerto, Cazzu afirmó: “La primera vez que yo hablé por la única necesidad que sentí de hablar fue para explicar que yo no tenía idea. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”. La artista sostuvo que la información sobre el nuevo romance llegó a ella casi al mismo tiempo que al público, desmintiendo así cualquier versión sobre una comunicación previa.

Al ser cuestionada sobre si aceptaría una entrevista con Adela Micha en la que ofreciera su perspectiva completa, Cazzu respondió que prefería reservar ciertos aspectos íntimos fuera del ámbito mediático. “No, la verdad que no. Cuando uno tiene una ruptura una relación y después de un determinado tiempo pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con la familia de cada uno.

Creo que eso es lo que más me dolió, sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada, tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación yo guardo lo mejor, lo he querido muchísimo, cuando ha habido mucho cariño de por medio creo que hay cosas que se deberían de respetar”, expresó la cantante.

La declaración de Julieta Cazzuchelli llega luego de semanas marcadas por la polémica en torno a su separación con Nodal. El músico y la artista argentina mantienen diferencias públicas, agudizadas por los procedimientos legales derivados de la custodia y los traslados de su hija Inti. Aunque la atención mediática ha crecido tras la revelación del romance del cantante con Ángela Aguilar, la artista insistió en el respeto por la privacidad.

Cazzu logró viajar a México
Cazzu logró viajar a México graicas a un permiso unilateral. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

En su declaración, la intérprete reconoció el impacto de las circunstancias personales. “Si alguien me hubiese sido infiel... no es la primera vez... siento que no es tan dramático en ese sentido. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría rebueno que alguien no te haga eso”, añadió. La perspectiva de la cantante enfatizó que su interés principal reside en la crianza y el bienestar de su hija, y no en la especulación pública.

Finalmente, la artista subrayó que, para ella, lo sucedido con Nodal pertenece al pasado, y que las únicas prioridades ahora pasan por su vida familiar y profesional.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 14 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Rubén Moreira narra cómo vivió el asesinato de su sobrino durante la ofensiva contra Los Zetas en Coahuila

En entrevista con Óscar Balderas, el político reconoció el alto costo personal de enfrentar a Los Zetas e insistió en que la paz en México todavía puede alcanzarse

Rubén Moreira narra cómo vivió

Así fue como Cazzu consiguió viajar con Inti a México pese a la negativa de Christian Nodal

La cantante argentina llegó a México para el inicio de su gira “Latinaje”

Así fue como Cazzu consiguió

CJNG da despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz (video)

La entrega de despensas atribuidas al CJNG ocurrió mientras continúa la emergencia por inundaciones y la cifra de muertos y desaparecidos se incrementa en diversos estados

CJNG da despensas a damnificados

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 14 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

México: condiciones climáticas y pronósticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Moreira narra cómo vivió

Rubén Moreira narra cómo vivió el asesinato de su sobrino durante la ofensiva contra Los Zetas en Coahuila

CJNG da despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz (video)

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Cazzu consiguió

Así fue como Cazzu consiguió viajar con Inti a México pese a la negativa de Christian Nodal

La Granja VIP: Quién es el capataz de la primera semana

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”