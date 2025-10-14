México

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado en el homicidio de cuatro personas en Nezahualcóyotl, Edomex

Fua capturado junto con un arma de fuego

Por Luis Contreras

Guardar
El sujeto capturado (FGJEM)
El sujeto capturado (FGJEM)

Autoridades del Estado de México informaron el arresto de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de cuatro personas en el municipio de Nezahualcóyotl, crimen cometido horas antes de la captura.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) en conjunto con la Secretaría de Seguridad del estado (SSEM) quienes realizaron la captura de Pablo Felipe “N”, un sujeto apodado El Chiapaneco y quien estaría involucrado en el multihomicidio.

El arresto de dicho hombre fue informado el 13 de octubre, misma fecha en la que fue registrado el ataque en contra de tres mujeres y un hombre.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía mexiquense compartió la imagen del capturado junto con un arma de fuego corta. En el aseguramiento también participaron elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

El arma asegurada (FGJEM)
El arma asegurada (FGJEM)

"El hoy detenido, presuntamente viajaba a bordo del mismo vehículo que las víctimas cuando comienza a agredirlas con disparo de arma de fuego“, es parte de lo publicado por la institución mexiquense en sus canales oficiales.

Tras su captura, El Chiapaneco fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea determinada su situación jurídica.

Ataque durante la madrugada

Los informes indican que las acciones violentas ocurrieron alrededor de las 3:20 de la mañana, cuando vecinos alertaron a las autoridades por disparos. Cuando los agentes acudieron al sitio vieron una camioneta Honda Odyssey en la que había cuatro personas sin vida.

Infobae México pudo conocer que al interior de la unidad había cinco personas, quienes al parecer discutieron en inmediaciones de la calle Agustín de Iturbide con dirección a avenida Texcoco, pero uno de los tripulantes accionó un arma de fuego y posteriormente huyó del sitio a pie.

(Karina Hernández/Infobae/Ilustrativa)
(Karina Hernández/Infobae/Ilustrativa)

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados para realizar las actividades periciales.

Atacan a abogado en CDMX

Por su parte, en la Ciudad de México un abogado que caminaba por Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, fue atacado a balazos por un joven de 18 años.

Tanto el posible agresor como el abogado resultaron heridos, por lo que ambos fuero trasladados para su atención médica. Si bien en un primer momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el atacantes tendría 17 años, posteriormente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que Héctor “N”, el sujeto capturado, ya es mayor de edad.

Temas Relacionados

EdomexNezahualcóyotlmexico-noticias

Más Noticias

Facultad de Arquitectura de la UNAM entra en paro indefinido

El plantel universitario se une a otras escuelas de la máxima casa de estudios del país que han suspendido sus actividades escolares

Facultad de Arquitectura de la

En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

El próximo estreno del cineasta mexicano también llegará al streaming

En estos cines se podrá

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Los ahora sentenciados fueron capturados en junio de 2024

Sentencian a tres hombres asegurados

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Estos son los sencillos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Top 10 Apple México: Fuerza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres asegurados

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple México: Fuerza

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”