Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado en el homicidio de cuatro personas en Nezahualcóyotl, Edomex

El sujeto capturado (FGJEM)

Autoridades del Estado de México informaron el arresto de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de cuatro personas en el municipio de Nezahualcóyotl, crimen cometido horas antes de la captura.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) en conjunto con la Secretaría de Seguridad del estado (SSEM) quienes realizaron la captura de Pablo Felipe “N”, un sujeto apodado El Chiapaneco y quien estaría involucrado en el multihomicidio.

El arresto de dicho hombre fue informado el 13 de octubre, misma fecha en la que fue registrado el ataque en contra de tres mujeres y un hombre.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía mexiquense compartió la imagen del capturado junto con un arma de fuego corta. En el aseguramiento también participaron elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

El arma asegurada (FGJEM)

"El hoy detenido, presuntamente viajaba a bordo del mismo vehículo que las víctimas cuando comienza a agredirlas con disparo de arma de fuego“, es parte de lo publicado por la institución mexiquense en sus canales oficiales.

Tras su captura, El Chiapaneco fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea determinada su situación jurídica.

Ataque durante la madrugada

Los informes indican que las acciones violentas ocurrieron alrededor de las 3:20 de la mañana, cuando vecinos alertaron a las autoridades por disparos. Cuando los agentes acudieron al sitio vieron una camioneta Honda Odyssey en la que había cuatro personas sin vida.

Infobae México pudo conocer que al interior de la unidad había cinco personas, quienes al parecer discutieron en inmediaciones de la calle Agustín de Iturbide con dirección a avenida Texcoco, pero uno de los tripulantes accionó un arma de fuego y posteriormente huyó del sitio a pie.

(Karina Hernández/Infobae/Ilustrativa)

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados para realizar las actividades periciales.

Atacan a abogado en CDMX

Por su parte, en la Ciudad de México un abogado que caminaba por Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, fue atacado a balazos por un joven de 18 años.

Tanto el posible agresor como el abogado resultaron heridos, por lo que ambos fuero trasladados para su atención médica. Si bien en un primer momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el atacantes tendría 17 años, posteriormente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que Héctor “N”, el sujeto capturado, ya es mayor de edad.