Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

Elementos del Ejercito aseguraron la droga (SSPC)

Agentes militares en conjunto con otras instituciones incautaron un cargamento millonario de cocaína en Chiapas, de igual manera los efectivos aseguraron un inmueble que al parecer era usado para actividades ilícitas.

Los hechos sucedieron en el municipio de Tapachula y fueron dados a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como parte de las acciones relevantes realizadas durante los días 10, 11 y 12 de octubre en el país.

Droga con valor millonario y vehículos incautados

En total, los miembros del Ejército hallaron 64 kilogramos de cocaína, además de varios vehículos: una cuatrimoto, un remolque y seis automóviles.

Parte de las labores en el sitio (SSPC)

“El costo de la droga asegurada es de 14.1 millones de pesos”, indica el informe de la institución encabezada por Omar García Harfuch. Aunque en el mismo informe aparecen dos valores diferentes, el ya mencionado y otro de 1.4 millones de pesos.

Por su parte, las imágenes muestran diversos paquetes de color negro con la sustancia incautada, además de elementos de seguridad inspeccionado el sitio. Los miembros del Ejército realizaron la incautación de la droga en conjunto con efectivos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Un día antes de la publicación de las autoridades federales, el 12 de octubre, información no oficial señalaba que el cargamento de droga estaría relacionado con el Cártel del Pacífico, sin que esto haya sido corroborado por las autoridades.

Los paquetes incautados (SSPC)

Cargamentos de droga asegurados en Chiapas

En diversas ocasiones han sido asegurados cargamentos de narcótico en la entidad gobernada por Eduardo Ramírez Aguilar, por ejemplo a finales de julio pasado fueron vinculados a proceso cuatro hombres que fueron asegurados con más de media tonelada de cocaína.

De los sujetos procesados dos son de origen mexicano (Carlos “O” y Tomás “R”), mientras que otro es proveniente Colombia (Héctor “M”) y el cuarto de Guatemala (César “M”). Llevaban poco más de 559 kilos de cocaína en una embarcación, unidad donde también fue hallada una baliza y dinero en efectivo.

Mientras que el 6 de junio pasado fueron asegurados mil 193 kilos de cocaína que fueron ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Aduana ubicada en la Carretera Federal 200, en el kilómetro 8.5 Huixtla – Lázaro Cárdenas del municipio de Huixtla.

Los paquetes con la sustancia fueron hallados tras una revisión de rayos X en un tractocamión. En dicha ocasión la droga fue valuada en 274 millones de pesos.