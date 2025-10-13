México

“Un caballero”: el viral gesto de Aldo de Nigris con Anahí por el que son tendencia el influencer regio y la RBD

El ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y la cantante pop posaron juntos desatando furor

Por Marco Ruiz

Guardar
Un caballero”: el viral gesto
Un caballero”: el viral gesto de Aldo de Nigris con Anahí por el que son tendencia el influencer regio y la RBD (Foto: Instagram/@anahi)

Aldo de Nigris y Anahí se han convertido en tendencia nacional tras una fotografía difundida en redes sociales que ha sido interpretada por miles de usuarios como una muestra de respeto y educación por parte del influencer regio hacia la cantante y actriz.

La imagen fue captada durante el programa especial de ¿Quién es la Máscara?, en el que la exintegrante de RBDAnahí, participa como investigadora. La presencia de Aldo de Nigris en el set obedeció a su reciente triunfo en La Casa de los Famosos México 2025, uno de los reality shows más vistos en el país. El encuentro entre ambos sucedió en el contexto de un homenaje y cierre del exitoso programa.

En la fotografía, la posición de la mano de Aldo de Nigris llamó la atención de los internautas. Las redes sociales replicaron masivamente los comentarios que señalaron la actitud del influencer, quien evitó poner la mano sobre la cintura de Anahí al posar para la cámara.

Entre los miles de mensajes en X y Facebook, se han leído frases como: “Bien esa mano, muchacho! Siempre un caballero”“Que respetuoso, miren su mano, no la está agarrando de la cintura”, y “Me encanta Aldo, siempre es tan respetuoso… su mano… conozco pocos en el mundo así”. Este comportamiento fue calificado por seguidores y público general como el de “un caballero”.

El ganador de ‘La Casa
El ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y la cantante pop posaron juntos desatando furor (Instagram)

La interacción entre ambos también incluyó un breve intercambio de mensajes en redes sociales. Aldo de Nigris escribió tras el encuentro “Un gusto Anahí”, a lo que Anahí respondió: “Aldito! Me encantó conocerte! Por favor, no pierdas nunca esa bondad tan genuina! Eres un divino!”. La conversación fortaleció la percepción positiva generada por la viralizada fotografía.

Aldo de Nigris: el influencer ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El ascenso de Aldo de Nigris como figura mediática se potenció tras su victoria en La Casa de los Famosos México 2025, transmitida por Televisa. El programa vivió su desenlace el 5 de octubre, fecha en la cual el influencer superó a otros finalistas como Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras y Shiky. El influencer se colocó como favorito indiscutido del público con más de 19 millones de votos, cifra destacada por la propia producción en el último episodio.

Durante su participación, el influencer de Monterrey compartió detalles sobre el destino del premio de 4 millones de pesos que recibió. En su canal de YouTube, Aldo de Nigris especificó que la prioridad sería adquirir una casa para su madre, quien vive junto a su abuela y no posee una vivienda propia. “Me gustaría regalarle una casa a mi mamá”, expresó en video, explicando que su objetivo es asegurarle mayor tranquilidad.

Además, anunció que destinaría parte del premio para apoyar a Abelito, uno de sus compañeros del reality: “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, detalló en la emisión final transmitida por Televisa.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

El desenlace de la temporada contó con la reacción emotiva de Aldo de Nigris al escuchar su nombre como ganador, otorgado por decisión de la audiencia luego de 71 días de competencia. La despedida del programa incluyó palabras de reconocimiento de La Jefa, la voz institucional del reality, quien definió al joven como “el príncipe de Monterrey” y resaltó su actitud afable.

La atención dedicada a los gestos de de Nigris en sus apariciones públicas y transmisiones deriva de la imagen familiar y respetuosa que ha proyectado ante cámaras, una característica reiterada por fanáticos tanto en plataformas de video como en redes sociales.

En ese sentido, el episodio con Anahí ha contribuido a consolidar la percepción positiva del influencer más allá del contexto del reality.

Temas Relacionados

AnahíAldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoTelevisa¿Quién es la Máscara?mexico-entretenimientoRBD

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Korn confirma su regreso a México: lugar, fecha y todo lo que tienes que saber

La banda estadounidense confirma que el nu-metal no ha muerto y se suma a la serie de artistas de los 90 que han resurgido

Korn confirma su regreso a

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

¡Belinda quedó enamorada de Abelito! Lo cargó y besó durante encuentro, pero redes los critican: “No es un niño”

La cantante pop y el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México 2025 son tendencia por su polémico momento

¡Belinda quedó enamorada de Abelito!

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 13 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas por

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

Riña en festividad religiosa deja tres personas muertas y cinco lesionadas en Tláhuac, CDMX

Atacan con artefacto explosivo un expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa

Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Detienen a “El Niño Sicario”, menor señalado de secuestro, asesinato y venta de droga en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

¡Belinda quedó enamorada de Abelito!

¡Belinda quedó enamorada de Abelito! Lo cargó y besó durante encuentro, pero redes los critican: “No es un niño”

Las redes hablaron: estas son las reacciones y críticas que dejó el estreno de ‘La Granja VIP’

Gustavo Adolfo Infante destapa error en ‘¿Quién es la Máscara?’ que permite conocer la identidad de los eliminados

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca”

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas