Un caballero”: el viral gesto de Aldo de Nigris con Anahí por el que son tendencia el influencer regio y la RBD (Foto: Instagram/@anahi)

Aldo de Nigris y Anahí se han convertido en tendencia nacional tras una fotografía difundida en redes sociales que ha sido interpretada por miles de usuarios como una muestra de respeto y educación por parte del influencer regio hacia la cantante y actriz.

La imagen fue captada durante el programa especial de ¿Quién es la Máscara?, en el que la exintegrante de RBD, Anahí, participa como investigadora. La presencia de Aldo de Nigris en el set obedeció a su reciente triunfo en La Casa de los Famosos México 2025, uno de los reality shows más vistos en el país. El encuentro entre ambos sucedió en el contexto de un homenaje y cierre del exitoso programa.

En la fotografía, la posición de la mano de Aldo de Nigris llamó la atención de los internautas. Las redes sociales replicaron masivamente los comentarios que señalaron la actitud del influencer, quien evitó poner la mano sobre la cintura de Anahí al posar para la cámara.

Entre los miles de mensajes en X y Facebook, se han leído frases como: “Bien esa mano, muchacho! Siempre un caballero”, “Que respetuoso, miren su mano, no la está agarrando de la cintura”, y “Me encanta Aldo, siempre es tan respetuoso… su mano… conozco pocos en el mundo así”. Este comportamiento fue calificado por seguidores y público general como el de “un caballero”.

El ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y la cantante pop posaron juntos desatando furor (Instagram)

La interacción entre ambos también incluyó un breve intercambio de mensajes en redes sociales. Aldo de Nigris escribió tras el encuentro “Un gusto Anahí”, a lo que Anahí respondió: “Aldito! Me encantó conocerte! Por favor, no pierdas nunca esa bondad tan genuina! Eres un divino!”. La conversación fortaleció la percepción positiva generada por la viralizada fotografía.

Aldo de Nigris: el influencer ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El ascenso de Aldo de Nigris como figura mediática se potenció tras su victoria en La Casa de los Famosos México 2025, transmitida por Televisa. El programa vivió su desenlace el 5 de octubre, fecha en la cual el influencer superó a otros finalistas como Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras y Shiky. El influencer se colocó como favorito indiscutido del público con más de 19 millones de votos, cifra destacada por la propia producción en el último episodio.

Durante su participación, el influencer de Monterrey compartió detalles sobre el destino del premio de 4 millones de pesos que recibió. En su canal de YouTube, Aldo de Nigris especificó que la prioridad sería adquirir una casa para su madre, quien vive junto a su abuela y no posee una vivienda propia. “Me gustaría regalarle una casa a mi mamá”, expresó en video, explicando que su objetivo es asegurarle mayor tranquilidad.

Además, anunció que destinaría parte del premio para apoyar a Abelito, uno de sus compañeros del reality: “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, detalló en la emisión final transmitida por Televisa.

(Captura de pantalla YouTube)

El desenlace de la temporada contó con la reacción emotiva de Aldo de Nigris al escuchar su nombre como ganador, otorgado por decisión de la audiencia luego de 71 días de competencia. La despedida del programa incluyó palabras de reconocimiento de La Jefa, la voz institucional del reality, quien definió al joven como “el príncipe de Monterrey” y resaltó su actitud afable.

La atención dedicada a los gestos de de Nigris en sus apariciones públicas y transmisiones deriva de la imagen familiar y respetuosa que ha proyectado ante cámaras, una característica reiterada por fanáticos tanto en plataformas de video como en redes sociales.

En ese sentido, el episodio con Anahí ha contribuido a consolidar la percepción positiva del influencer más allá del contexto del reality.