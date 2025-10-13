México

Qué documentos no deberías escanear con la cámara de WhatsApp

La seguridad informática puede verse comprometida en ciertas circunstancias

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en ciberseguridad y organismos oficiales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han advertido que enviar o escanear documentos personales por canales como WhatsApp puede exponer a los ciudadanos a delitos como extorsión, suplantación de identidad o incluso secuestro de información. El INAI ha alertado: “Los datos personales permiten identificarte y su manejo inadecuado puede poner en riesgo tu seguridad patrimonial y física”.

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, pero la información enviada puede permanecer en dispositivos móviles, equipos de respaldo o servidores si los usuarios no tienen activados mecanismos de protección adicionales. Además, si el teléfono móvil es robado o infectado con malware, los documentos almacenados o compartidos pueden ser accesibles para terceros.

La recomendación de expertos, como menciona el INAI, es evitar el envío de documentos oficiales, credenciales, información fiscal y en general cualquier archivo que contenga datos personales delicados mediante aplicaciones de mensajería, a menos que se trate de canales oficiales, instituidos y cifrados con protocolos avanzados, asegurando siempre el destino y manejo del documento.

Qué documentos no deberías de escanear con la cámara de WhatsApp

  • Credencial para Votar del INE: Este documento contiene información personal sensible, como tu CURP, dirección, fotografía y clave de elector. Compartirlo por WhatsApp puede implicar riesgos de robo de identidad o fraudes si cae en manos equivocadas.
Foto: FB/Registro Civil de la
Foto: FB/Registro Civil de la Ciudad de México
  • Pasaporte mexicano: El pasaporte acredita tu nacionalidad e identidad y es fundamental para trámites nacionales e internacionales. Compartir imágenes de este documento puede facilitar el acceso indebido a trámites o falsificaciones.
  • CURP (Clave Única de Registro de Población): Aunque muchas personas consideran que la CURP es un dato público, es información personal que puede aprovecharse para fraudes si es combinada con otros datos.
  • Acta de nacimiento: Contiene datos personales clave y, a diferencia de documentos oficiales de plástico, suele tener un formato más fácil de falsificar o alterar.
  • Tarjeta bancaria o estados de cuenta: La información bancaria y los datos de la tarjeta pueden ser utilizados para clonar tarjetas o realizar cargos no autorizados.
  • Licencia de conducir: Incluye foto, dirección y número de licencia, todos datos útiles para la usurpación de identidad.
  • Comprobantes de domicilio: Aunque no siempre se trate de un documento oficial, expone tu dirección y datos personales. En combinación con otros documentos, incrementa el riesgo de fraudes.

Qué hacer si escaneo archivos personales con WhatsApp

En caso de que hayas tenido que escanear o enviar documentos personales mexicanos por WhatsApp debido a una emergencia, especialistas del INAI y expertos en ciberseguridad sugieren tomar una serie de medidas para reducir los riesgos asociados a la exposición de tus datos. Estas son las principales recomendaciones:

  1. Elimina inmediatamente el archivo de tu conversación y también de la galería o archivos almacenados en tu teléfono, para evitar que siga accesible en caso de robo, hackeo o acceso no autorizado al dispositivo.
  2. Pide a la persona que recibió el documento que lo elimine tanto del chat como de sus archivos locales o de copia de seguridad.
  3. Revisa tus copias de seguridad: Si tienes activada la opción de respaldo automático en la nube (Google Drive, iCloud), elimina los archivos compartidos también de estos servicios, para que no queden residuales accesibles desde otros dispositivos o cuentas.
  4. Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y también en tu correo electrónico y otros servicios vinculados, para dificultar el acceso a tus cuentas, en caso de filtración.

Temas Relacionados

INEWhatsAppmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Fabiola Campomanes es revelada como granjera ‘sorpresa’

Los granjeros se encuentran en aislamiento y listos para dar inicio a la gala de estreno del reality de TV Azteca

La Granja VIP en vivo

Top 10 Netflix México: “Caramelo” arrasa con el ranking de las películas favoritas del momento

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Top 10 Netflix México: “Caramelo”

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Elvis Emmanuel “N” ya fue vinculado a proceso

Denuncia por maltrato animal en

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de San Luis Potosí, según la IA?

Una selección basada en análisis de expertos y opiniones de viajeros revela destinos en el estado con paisajes únicos y arquitectura tradicional

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Se desploma pantalla durante concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

El equipo permitió que el espectáculo siguiera sin mayores contratiempos tras solucionar el problema

Se desploma pantalla durante concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncia por maltrato animal en

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Fabiola Campomanes es revelada como granjera ‘sorpresa’

Top 10 Netflix México: “Caramelo” arrasa con el ranking de las películas favoritas del momento

Se desploma pantalla durante concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

Lola Cortés humilla a Sandra Itzel a su llegada a La Granja VIP: “No sé quién es ni me interesa”

Advertencia del Festival Vaivén levanta controversia por seguridad tras accidente fatal en Axe Ceremonia

DEPORTES

Santiago Giménez pide olvidar la

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia