México

Puebla: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en México

Por Armando Montes

Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina, por el impacto que su valor tiene en la economía.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el valor de la gasolina y el diésel depende de una larga lista de factores y varía todos los días.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados del combustible en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 13 de octubre en Puebla.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Puebla?

La gasolina regular se vende en un promedio de 23.605 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se ubica en un promedio de 25.213 pesos el litro.

Mientras que el diésel se encuentra en un promedio de 25.790 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas.

Cómo se define el precio de la gasolina

El precio de la gasolina puede variar en México debido a una diversidad de factores como el precio de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en los combustibles cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que provocó que la gasolina registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de las gasolinas en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Gobierno Federal mantuvo relativamente estables los precios de las gasolinas.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de los combustibles y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de los combustibles se dan por la locación geográfica.

