Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 13 de octubre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 13 de octubre

La interacción de la nubosidad remanente de Raymond con el frente frío núm. 6 asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, además de divergencia, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Sonora (noreste y centro) e intensas en Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte); así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

Por otro lado, la onda tropical Núm. 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha península, en el sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos dispersos en estados del noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 12 de octubre:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (noreste y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Estado de México (suroeste), Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, así como costas Sonora y Sinaloa. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de California (disminuyendo en el transcurso del día), costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.