Precio del dólar en México se cae ante incertidumbre en EEUU y titubeos de Trump sobre China

Crédito: Infobae

El precio del dólar en México bajó considerablemente tras la apertura de mercados de este lunes 13 de octubre de 2025. La divisa estadounidense perdió casi un punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana.

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 18,45 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,8% si se compara con la cotización de la sesión previa, que fue de 18,59 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la incertidumbre ocasionada por el cierre de gobierno de Estados Unidos y los titubeos del presidente Donald Trump sobre China han provocado la cotización negativa del dólar.

El cierre del gobierno de Estados Unidos, ante el nulo acuerdo entre Trump y el Congreso, ha retrasando la publicación de datos económicos, afectando el actuar de los inversionistas, quienes basan sus decisiones en información extraoficial.

Además, el billete verde también fue afectado por el cambio en el discurso de Trump sobre China, en medio de fuertes negociaciones comerciales entre ambos países.

El pasado viernes, Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a múltiples exportaciones chinas, debido a las restricciones de Pekín sobre las tierras raras.

Sin embargo, el presidente estadounidense relajó su postura agresiva en su red social y mencionó que el asunto con China tendría un buen desenlace.

Monex señala que diversos especialistas coinciden que la relación entre Trump y Xi Jinping están en un punto muerto, esperando que el otro avance en las negociaciones.

Paralelamente, Trump visitó Israel para celebrar un acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza, abriendo una nueva etapa de paz en Medio Oriente.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,58%; pero desde hace un año mantiene aún un descenso del 8,27%.

Analizando este dato con el de días pasados, corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es de 9,45%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (10,19%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general últimamente.

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.