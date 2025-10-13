Lo más visto esta semana de Prime Video en México

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Prime Video dio a conocer su lista con las películas más reproducidas del momento en México confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Prime Video en México

1. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. Se requiere mantenimiento (Maintenance Required)

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

3. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

4. On Fire

5. Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. Culpa tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

7. Strangers: Capítulo 1 (The Strangers: Chapter 1)

Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

8. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

9. Soy leyenda

Año 2012. Robert Neville es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en unos mutantes nocturnos llamados "Darkseekers" y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.