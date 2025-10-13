El principal indicador de la BMV registró alza de 0,79% al cierre de este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del lunes 13 de octubre con subidas del 0,79%, hasta los 61.045,09 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 61.471,70 puntos y la cifra mínima de 60.678,03 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,29%.

En la última semana, el índice mexicano acumula una subida 0,26%, de modo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 23,34%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 2,97% por debajo de su máximo del presente año (62.915,57 puntos) y un 24,69% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.