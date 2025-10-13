México

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,79% al cierre de este 13 de octubre

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del lunes 13 de octubre con subidas del 0,79%, hasta los 61.045,09 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 61.471,70 puntos y la cifra mínima de 60.678,03 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,29%.

En la última semana, el índice mexicano acumula una subida 0,26%, de modo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 23,34%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 2,97% por debajo de su máximo del presente año (62.915,57 puntos) y un 24,69% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025 anuncia última semana de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios: cuándo será

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025 anuncia

Línea 3 del Metro CDMX: así sera la remodelación integral que iniciará este 2025

El gobierno capitalino confirmó que ya empezó la primera fase de estudios para determinar las intervenciones a las estaciones

Línea 3 del Metro CDMX:

Tormenta tropical Lorenzo: esta es su trayectoria en el Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano, frente a las costas de Chiapas y Oaxaca

Tormenta tropical Lorenzo: esta es

“No puedo, estoy muerta”, internautas se burlan de la caída del sistema de BBVA

Los servicios de la institución financiera están paralizados

“No puedo, estoy muerta”, internautas

USD a MXN cotiza ligeramente a la alza tras el fortalecimiento del dólar al cierre de este 13 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

USD a MXN cotiza ligeramente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo votar por tu participante

¿Cómo votar por tu participante favorito de La Granja VIP? 

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial